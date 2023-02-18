"Мы бы это приветствовали". В Белом доме отреагировали на предложение передать Украине МиГ-29 из Польши

На вопрос, готовы ли США содействовать передаче Киеву самолетов МиГ-29, имеющихся у Польши, Кирби ответил, что американская сторона не знает о таком решении, но и не была бы против него.

"Мы никогда не диктовали другим партнерам, что они могут или не могут дать или в какие сроки. И если кто-то из наших союзников захочет предоставить истребители президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, это, безусловно, суверенное решение, на которое они имеют полное право, и мы бы это приветствовали", – сказал представитель американской администрации.

Журналист уточнил у чиновника, каков статус обучения украинских пилотов на американских истребителях, на которое США выделили около $100 млн.

"Сейчас учения не проводятся, потому что у Соединенных Штатов нет обязательств по предоставлению самолетов", – сказал Кирби.

"Но для обучения не обязательно иметь истребители", – заметил корреспондент.

"Сейчас не ведется подготовка пилотов истребителей", – повторил представитель Белого дома.