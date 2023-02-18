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"Мы бы это приветствовали". В Белом доме отреагировали на предложение передать Украине МиГ-29 из Польши

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США не диктуют союзникам, что им делать Кирби
США не диктуют союзникам, что им делать – Кирби
Фото: ЕРА

США не изменили позицию по передаче Украине истребителей, но не навязывают ее другим партнерам. Об этом координатор по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби сообщил 17 февраля на брифинге, стенограмму которого опубликовал Белый дом.

На вопрос, готовы ли США содействовать передаче Киеву самолетов МиГ-29, имеющихся у Польши, Кирби ответил, что американская сторона не знает о таком решении, но и не была бы против него.

"Мы никогда не диктовали другим партнерам, что они могут или не могут дать или в какие сроки. И если кто-то из наших союзников захочет предоставить истребители президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, это, безусловно, суверенное решение, на которое они имеют полное право, и мы бы это приветствовали", – сказал представитель американской администрации.

Журналист уточнил у чиновника, каков статус обучения украинских пилотов на американских истребителях, на которое США выделили около $100 млн.

"Сейчас учения не проводятся, потому что у Соединенных Штатов нет обязательств по предоставлению самолетов", – сказал Кирби.

"Но для обучения не обязательно иметь истребители", – заметил корреспондент.

"Сейчас не ведется подготовка пилотов истребителей", – повторил представитель Белого дома.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

27 августа 2022 года стало известно, что Польша и Чехия планируют патрулировать небо Словакии, благодаря чему страна может передать Украине 11 своих истребителей МиГ-29.

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер сообщал в интервью, опубликованном 12 декабря, что вопрос поставки в Украину самолетов МиГ-29 обсуждался с президентом Владимиром Зеленским. "Думаю, это тоже скоро будет сделано – самолеты появятся в Украине", – отметил Качер. По его словам, в один из утвержденных пакетов военной помощи Словакии Украине, кроме прочего, вошли "пара тысяч ракет для МиГ-29".

25 января министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Словакия приняла решение не использовать истребители МиГ-29, которые находятся на одной из баз страны, чтобы отправить их в Украину. По словам Надя, в случае передачи США истребителей F-16 Украине словацкая сторона может обеспечить обучение украинских пилотов.

Теги: США, Польша, военная помощь, Белый дом, истребители, самолеты, Джон Кирби, МиГ-29
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