"Мы бы это приветствовали". В Белом доме отреагировали на предложение передать Украине МиГ-29 из Польши

На вопрос, готовы ли США содействовать передаче Киеву самолетов МиГ-29, имеющихся у Польши, Кирби ответил, что американская сторона не знает о таком решении, но и не была бы против него.
"Мы никогда не диктовали другим партнерам, что они могут или не могут дать или в какие сроки. И если кто-то из наших союзников захочет предоставить истребители президенту [Украины Владимиру] Зеленскому, это, безусловно, суверенное решение, на которое они имеют полное право, и мы бы это приветствовали", – сказал представитель американской администрации.
Журналист уточнил у чиновника, каков статус обучения украинских пилотов на американских истребителях, на которое США выделили около $100 млн.
"Сейчас учения не проводятся, потому что у Соединенных Штатов нет обязательств по предоставлению самолетов", – сказал Кирби.
"Но для обучения не обязательно иметь истребители", – заметил корреспондент.
"Сейчас не ведется подготовка пилотов истребителей", – повторил представитель Белого дома.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.
27 августа 2022 года стало известно, что Польша и Чехия планируют патрулировать небо Словакии, благодаря чему страна может передать Украине 11 своих истребителей МиГ-29.
Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер сообщал в интервью, опубликованном 12 декабря, что вопрос поставки в Украину самолетов МиГ-29 обсуждался с президентом Владимиром Зеленским. "Думаю, это тоже скоро будет сделано – самолеты появятся в Украине", – отметил Качер. По его словам, в один из утвержденных пакетов военной помощи Словакии Украине, кроме прочего, вошли "пара тысяч ракет для МиГ-29".
25 января министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Словакия приняла решение не использовать истребители МиГ-29, которые находятся на одной из баз страны, чтобы отправить их в Украину. По словам Надя, в случае передачи США истребителей F-16 Украине словацкая сторона может обеспечить обучение украинских пилотов.