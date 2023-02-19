В Офисе президента заявили, что Украине нужны не только истребители, но и штурмовики

"Почему нужна авиация? Истребительная авиация нужна, чтобы "дозакрыть небо" от баллистических и гиперзвуковых ракет. И сохранить жизнь гражданских. Штурмовая авиация нужна, чтобы обеспечить прорыв ru-обороны на оккупированных территориях, прикрыть наше наступление и минимизировать потери", – написал он.
Чому потрібна авіація?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 19, 2023
1. Винищувальна авіація потрібна, щоб «дозакрити небо» від балістичних і гіперзвукових ракет. І зберегти життя цивільних.
2. Штурмова авіація потрібна, щоб забезпечити прорив ru-оборони на окупованих територіях, прикрити наш наступ і мінімізувати втрати.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Начать обучение украинских пилотов на западных истребителях пока согласилась по состоянию на февраль 2023 года только Великобритания.
Издание Politico написало, что в январе западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.
20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. Он подчеркнул, что возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", заявил Макрон.
В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 9 февраля перед саммитом ЕС в Брюсселе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры о предоставлении Украине боевых самолетов должны проходить за закрытыми дверями. Украина уже подала официальный запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16, отметила министр обороны Кайса Оллонгрен.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.
О поставках Украине штурмовиков речь публично пока не шла.