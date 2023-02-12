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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Мельник раскритиковал позицию Германии, которая не хочет предоставлять Украине боевые самолеты

Мельник: Украинские Воздушные силы отчаянно нуждаются в немецких истребителях Tornado и Eurofighter, чтобы освободить наш народ от оккупации
Мельник: Украинские Воздушные силы отчаянно нуждаются в немецких истребителях Tornado и Eurofighter, чтобы освободить наш народ от оккупации
Фото: EPA

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник раскритиковал позицию Германии, которая отказывается передавать Украине боевые самолеты. Об этом он написал в Twitter 12 февраля.

"Всего несколько слов об абсурдности дебатов в Германии. Украинские Воздушные силы отчаянно нуждаются в немецких истребителях Tornado и Eurofighter, чтобы освободить наш народ от оккупации. Но Берлин отвечает: "Как вы смеете требовать военные самолеты, мы так травмированы после 11 месяцев родов [танков] Leopard. Невероятно", – заявил дипломат.

Контекст:

20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.

29 января канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что недоволен дискуссией о возможных поставках западных истребителей Украине

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

Моравецкий 9 февраля заявил, что Польша готова передать Украине истребители, но не будет делать это первой. По его словам, в этом вопросе страны НАТО должны действовать сообща.

9 февраля перед саммитом ЕС в Брюсселе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры о предоставлении Украине боевых самолетов должны проходить за закрытыми дверями. Украина уже подала официальный запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16, отметила министр обороны Кайса Оллонгрен.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Германия, МИД Украины, военная помощь, истребители, самолеты, Андрей Мельник, война России против Украины
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