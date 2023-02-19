Пелоси поддержала передачу Украине истребителей F-16

Пелоси считает, что нужно начать обучение украинских летчиков на F-16 уже сейчас Фото: EPA

Она подчеркнула, что в Конгрессе США есть двухпартийная поддержка Украины, и напомнила, что весной, после начала российского вторжения, Конгресс "каждые несколько недель" выпускал тот или иной законодательный акт о помощи Украине, среди которых был и закон о ленд-лизе.

"Сейчас мы хотим [добиться передачи] F-16. Я полностью ее поддерживаю и надеюсь, что это произойдет", – сказала Пелоси.

Политик также выразила удивление, что обучение украинских пилотов работе с F-16 до сих пор не началось.

"Я не понимаю, почему мы не можем тренировать на них сейчас, даже если у нас нет полного обязательства [по передаче], ведь тренировки займут некоторое время", – заявила Пелоси.