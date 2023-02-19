Пелоси поддержала передачу Украине истребителей F-16

Она подчеркнула, что в Конгрессе США есть двухпартийная поддержка Украины, и напомнила, что весной, после начала российского вторжения, Конгресс "каждые несколько недель" выпускал тот или иной законодательный акт о помощи Украине, среди которых был и закон о ленд-лизе.
"Сейчас мы хотим [добиться передачи] F-16. Я полностью ее поддерживаю и надеюсь, что это произойдет", – сказала Пелоси.
Политик также выразила удивление, что обучение украинских пилотов работе с F-16 до сих пор не началось.
"Я не понимаю, почему мы не можем тренировать на них сейчас, даже если у нас нет полного обязательства [по передаче], ведь тренировки займут некоторое время", – заявила Пелоси.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных. Начать обучение украинских пилотов на западных истребителях пока согласилась только Великобритания.
Издание Politico написало, что в январе западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.
20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. Он подчеркнул, что возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", заявил Макрон.
В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 9 февраля перед саммитом ЕС в Брюсселе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры о предоставлении Украине боевых самолетов должны проходить за закрытыми дверями. Украина уже подала официальный запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16, отметила министр обороны Кайса Оллонгрен.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.