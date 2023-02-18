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Моравецкий заявил, что Польша готова поставить Украине другие истребители вместо F-16

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Моравецкий заявил, что самолетов F-16 у Польши достаточно мало
Моравецкий заявил, что самолетов F-16 у Польши достаточно мало
Фото: EPA

Польша не готова отправить Украине самолеты F-16, но поддерживает отправку другого вида истребителей как часть совместного решения членов НАТО. Об этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 17 февраля на Мюнхенской конференции безопасности, его цитирует Rzeczpospolita.

Во время панели у премьер-министра спросили, будет ли Польша поставлять Украине истребители F-16. В ответ Моравецкий ответил, что таких самолетов у Польши достаточно мало.

Однако Моравецкий заявил о возможности передать другие типы истребителей, которые есть у Польши, в рамках решений НАТО.

Издание подчеркивает, что на вооружении польских ВВС имеется три типа истребителей – помимо F-16, есть еще МиГ-29 и Су-22.

Контекст:

20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

9 февраля перед саммитом ЕС в Брюсселе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры о предоставлении Украине боевых самолетов должны проходить за закрытыми дверями. Украина уже подала официальный запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16, отметила министр обороны Кайса Оллонгрен.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, НАТО, Польша, война, самолет, вооружение, истребители, самолеты, война России против Украины, Матеуш Моравецкий
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