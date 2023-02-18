Моравецкий заявил, что Польша готова поставить Украине другие истребители вместо F-16

Моравецкий заявил, что самолетов F-16 у Польши достаточно мало Фото: EPA

Во время панели у премьер-министра спросили, будет ли Польша поставлять Украине истребители F-16. В ответ Моравецкий ответил, что таких самолетов у Польши достаточно мало.

Однако Моравецкий заявил о возможности передать другие типы истребителей, которые есть у Польши, в рамках решений НАТО.

Издание подчеркивает, что на вооружении польских ВВС имеется три типа истребителей – помимо F-16, есть еще МиГ-29 и Су-22.