"Логичный вопрос: зачем обучать пилотов?" В Офисе президента уверены, что Украина получит западные истребители

Уверенность в этом в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 16 февраля, выразил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква.
"Нам нужны самолеты. Поэтому все время – и во время каждого "Рамштайна", и во время каждой встречи президента или телефонного разговора с лидерами – эти вопросы обсуждаются, – рассказал замглавы ОПУ. – Дам вам один пример: вы знаете, что во время визита в Лондон было достижение – договоренность об обучении украинских пилотов на современных образцах авиационной техники. Логичный вопрос: зачем обучать пилотов, если потом после этого не последуют соответствующие поставки соответствующей техники?"
По словам Жовквы, подобное уже происходило при передаче Украине западных танков и дальнобойных систем артиллерии.
Президент Украины Владимир Зеленский нанес визит в Великобританию 8 февраля, в британском парламенте он призвал союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Глава британского правительства попросил министра обороны страны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может предоставить Украине. Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".
20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.
В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.
9 февраля перед саммитом ЕС в Брюсселе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры о предоставлении Украине боевых самолетов должны проходить за закрытыми дверями. Украина уже подала официальный запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16, отметила министр обороны Кайса Оллонгрен.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.