ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Логичный вопрос: зачем обучать пилотов?" В Офисе президента уверены, что Украина получит западные истребители

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украине "нужны самолеты", отметили в ОПУ
Украине "нужны самолеты", отметили в ОПУ
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Союзники Украины рано или поздно примут решение о предоставлении Киеву современных западных истребителей.

Уверенность в этом в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 16 февраля, выразил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква.

"Нам нужны самолеты. Поэтому все время – и во время каждого "Рамштайна", и во время каждой встречи президента или телефонного разговора с лидерами – эти вопросы обсуждаются, – рассказал замглавы ОПУ. – Дам вам один пример: вы знаете, что во время визита в Лондон было достижение – договоренность об обучении украинских пилотов на современных образцах авиационной техники. Логичный вопрос: зачем обучать пилотов, если потом после этого не последуют соответствующие поставки соответствующей техники?"

По словам Жовквы, подобное уже происходило при передаче Украине западных танков и дальнобойных систем артиллерии.

Президент Украины Владимир Зеленский нанес визит в Великобританию 8 февраля, в британском парламенте он призвал союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Глава британского правительства попросил министра обороны страны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может предоставить Украине. Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО.

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Контекст:

20 января Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

9 февраля перед саммитом ЕС в Брюсселе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры о предоставлении Украине боевых самолетов должны проходить за закрытыми дверями. Украина уже подала официальный запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16, отметила министр обороны Кайса Оллонгрен.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.

Теги: Украина, Великобритания, авиация, переговоры, военная помощь, военные учения, истребители, самолеты, президент, интервью, Офис президента Украины, пилот, Игорь Жовква
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Melovin публично отреагировал на страстные поцелуи своей бывшей партнерши Русиной с новым бойфрендом
Melovin публично отреагировал на страстные поцелуи своей бывшей партнерши Русиной с новым бойфрендом
Галина ГРИШИНА
Состояние 67-летнего Уиллиса ухудшилось. Жена актера назвала его новый диагноз и показала, как он теперь выглядит
Состояние 67-летнего Уиллиса ухудшилось. Жена актера назвала его новый диагноз и показала, как он теперь выглядит
Галина ГРИШИНА
"Выпускает безвкусицу". Андре Тан высказался о псевдодизайнерах после того, как известный рэпер стал креативным директором Louis Vuitton
"Выпускает безвкусицу". Андре Тан высказался о псевдодизайнерах после того, как известный рэпер стал креативным директором Louis Vuitton
Галина ГРИШИНА
Хэтэуэй, Стюарт, Динклэйдж и другие. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Берлинале 2023. Фото
Хэтэуэй, Стюарт, Динклэйдж и другие. Самые яркие образы знаменитостей на красной дорожке Берлинале 2023. Фото
Галина ГРИШИНА
Новая девушка Цимбалюка показала фигуру в мокром бикини. Актер говорил, что она любит заниматься спортом
Новая девушка Цимбалюка показала фигуру в мокром бикини. Актер говорил, что она любит заниматься спортом
Галина ГРИШИНА
"О-ла-ла!" Дети из Калуша передали фон дер Ляйен посылку. Она в ответ призналась, что мечтает о процветающей Украине в Евросоюзе. Видео
"О-ла-ла!" Дети из Калуша передали фон дер Ляйен посылку. Она в ответ призналась, что мечтает о процветающей Украине в Евросоюзе. Видео
Галина ГРИШИНА
"Счастлива, что пригласили именно украинку". Ефросинина стала главным интервьюером студии YouTube на Мюнхенской конференции по безопасности
"Счастлива, что пригласили именно украинку". Ефросинина стала главным интервьюером студии YouTube на Мюнхенской конференции по безопасности
Галина ГРИШИНА
"Спасибо, Леонардо". ДиКаприо сделал взнос в благотворительный фонд Зеленской
"Спасибо, Леонардо". ДиКаприо сделал взнос в благотворительный фонд Зеленской
Галина ГРИШИНА
Netflix анонсировал премьеру документального фильма о скандальном сайте с контентом для взрослых. Названа дата премьеры
Netflix анонсировал премьеру документального фильма о скандальном сайте с контентом для взрослых. Названа дата премьеры
Галина ГРИШИНА
"А можно было бы поесть суши бесплатно, если бы не выпендривалась". Жена министра Федорова показала переписку с рекламодателем
"А можно было бы поесть суши бесплатно, если бы не выпендривалась". Жена министра Федорова показала переписку с рекламодателем
Галина ГРИШИНА
25-летняя Кунаки показала фото в бикини с "маленьким" бюстгальтером, под которым видно грудь
25-летняя Кунаки показала фото в бикини с "маленьким" бюстгальтером, под которым видно грудь
Вакарчук рассказал о редких встречах со своей второй женой и их детьми
Вакарчук рассказал о редких встречах со своей второй женой и их детьми
Галина ГРИШИНА
"И вот теперь что с этим делать!" Ефросинина подстриглась. Видео
"И вот теперь что с этим делать!" Ефросинина подстриглась. Видео
Дорофеева в шортах показала себя в полный рост
Дорофеева в шортах показала себя в полный рост
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело
Галина ГРИШИНА
"Мой Саша". Пономарев показал своего 16-летнего сына
"Мой Саша". Пономарев показал своего 16-летнего сына
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником (80746)
2
Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра (59143)
3
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства (44951)
4
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью (38390)
5
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле (26685)
6
Тина Кароль показала декольте с верхнего ракурса. Фото (21595)
7
58-летняя супермодель Макменами снялась топлес (14530)
8
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело (13666)
 
 
 
 