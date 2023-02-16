"Логичный вопрос: зачем обучать пилотов?" В Офисе президента уверены, что Украина получит западные истребители

Уверенность в этом в интервью "Радіо Свобода", опубликованном 16 февраля, выразил замглавы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква.

"Нам нужны самолеты. Поэтому все время – и во время каждого "Рамштайна", и во время каждой встречи президента или телефонного разговора с лидерами – эти вопросы обсуждаются, – рассказал замглавы ОПУ. – Дам вам один пример: вы знаете, что во время визита в Лондон было достижение – договоренность об обучении украинских пилотов на современных образцах авиационной техники. Логичный вопрос: зачем обучать пилотов, если потом после этого не последуют соответствующие поставки соответствующей техники?"

По словам Жовквы, подобное уже происходило при передаче Украине западных танков и дальнобойных систем артиллерии.

Президент Украины Владимир Зеленский нанес визит в Великобританию 8 февраля, в британском парламенте он призвал союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, провел переговоры с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Глава британского правительства попросил министра обороны страны Бена Уоллеса выяснить, какие истребители Великобритания может предоставить Украине. Сунак также объявил о планах по обучению украинских пилотов, что в конечном итоге позволит им летать на самолетах, соответствующих стандартам НАТО.

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".