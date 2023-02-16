Генерал Ходжес: ВВС Украины показали невероятные результаты. Несомненно, украинский пилот может научиться управлять F-16 или другим западным самолетом очень, очень быстро

Украинские пилоты способны освоить современные западные самолеты намного быстрее, чем это происходит обычно, считает бывший командующий войсками США в Европе Фото: EPA

"ВВС Украины показали невероятные результаты. То, что они делали на протяжении всей войны, даже несмотря на то, что их численность была меньше, – они удивили весь мир тем, как хорошо они смогли противостоять попыткам российских ВВС. И то, что России не удалось добиться превосходства в воздухе в первые дни, также стало большой неожиданностью для профессионалов ВВС", – сказал генерал.

По его мнению, отчасти это связано с профессионализмом украинских военных, отчасти – с плохим управлением и недостаточной подготовкой российских Военно-воздушных сил.

"Несомненно, украинский пилот может научиться управлять F-16 или другим западным самолетом очень, очень быстро. Намного быстрее, чем это потребовалось бы обычному пилоту", – уверен Ходжес.

Он еще раз подчеркнул, что ключевой для победы Украины в войне будет помощь Запада с высокоточным оружием большой дальности, "будь то F-16 или ATACMS, или беспилотники, или бомбы малого диаметра". По словам военного, он "не может объяснить", почему администрация президента США до сих пор не хочет предоставлять такое оружие Украине, но, "вероятно, в конце концов они это сделают".

"Не существует одной системы, которая изменит все. Поэтому я стараюсь не говорить о конкретной платформе, конкретном оружии, а говорить о возможностях... Все, что я могу продолжать делать, – это подчеркивать, что Украине нужен высокоточный потенциал дальнего радиуса действия, какого бы типа он ни был", – добавил Ходжес.