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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генерал Ходжес: ВВС Украины показали невероятные результаты. Несомненно, украинский пилот может научиться управлять F-16 или другим западным самолетом очень, очень быстро

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Украинские пилоты способны освоить современные западные самолеты намного быстрее, чем это происходит обычно, считает бывший командующий войсками США в Европе
Украинские пилоты способны освоить современные западные самолеты намного быстрее, чем это происходит обычно, считает бывший командующий войсками США в Европе
Фото: EPA

Украинские пилоты поразили всех тем, как они противостояли российским воздушным силам, и не дали РФ добиться превосходства в воздухе в начале полномасштабной войны, считает генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес. Об этом он сказал журналистке Татьяне Поповой в интервью, опубликованном в ее YouTube.

"ВВС Украины показали невероятные результаты. То, что они делали на протяжении всей войны, даже несмотря на то, что их численность была меньше, – они удивили весь мир тем, как хорошо они смогли противостоять попыткам российских ВВС. И то, что России не удалось добиться превосходства в воздухе в первые дни, также стало большой неожиданностью для профессионалов ВВС", – сказал генерал.

По его мнению, отчасти это связано с профессионализмом украинских военных, отчасти – с плохим управлением и недостаточной подготовкой российских Военно-воздушных сил.

"Несомненно, украинский пилот может научиться управлять F-16 или другим западным самолетом очень, очень быстро. Намного быстрее, чем это потребовалось бы обычному пилоту", – уверен Ходжес.

Он еще раз подчеркнул, что ключевой для победы Украины в войне будет помощь Запада с высокоточным оружием большой дальности, "будь то F-16 или ATACMS, или беспилотники, или бомбы малого диаметра". По словам военного, он "не может объяснить", почему администрация президента США до сих пор не хочет предоставлять такое оружие Украине, но, "вероятно, в конце концов они это сделают".

"Не существует одной системы, которая изменит все. Поэтому я стараюсь не говорить о конкретной платформе, конкретном оружии, а говорить о возможностях... Все, что я могу продолжать делать, – это подчеркивать, что Украине нужен высокоточный потенциал дальнего радиуса действия, какого бы типа он ни был", – добавил Ходжес.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

Издание Politico написало, что в январе западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.

20 января президент Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Зеленский, выступая перед британским парламентом 8 февраля, выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты.

Во время поездки в Брюссель 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.

Теги: оружие, самолет, авиация, военная помощь, Бен Ходжес, истребители, самолеты, война России против Украины, пилот, летчик
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