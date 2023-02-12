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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С западными истребителями Украина может победить в этом году, без – в течение трех-пяти лет – Ходжес

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Пока что ни одна страна не поставляла Украине боевые самолеты
Пока что ни одна страна не поставляла Украине боевые самолеты
Фото: EPA (иллюстративное)

Генерал в отставке, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес считает, что Запад должен как можно скорее согласовать поставки Украине боевой авиации. Об этом он сказал в интервью DW, опубликованном 10 февраля.

По его словам, Украина могла бы добиться освобождения всех своих территорий и быстрой победы – в течение ближайшего года – если бы Запад предоставил оперативную помощь истребителями.

По прогнозу Ходжеса, без западных истребителей поражение России может занять от трех до пяти лет, учитывая нынешний уровень поддержки Запада.

"Чем раньше мы предоставим им возможность достичь решающего результата, тем быстрее война может быть окончена", – сказал Ходжес.

Он, в частности, похвалил Великобританию за лидерство в оказании нескольких форм военной поддержки Украине.

По мнению генерала, проблемы с обучением пилотов и совместимостью взлетно-посадочных полос, которые вызывают беспокойство западных стран, "не делают невыполнимым предоставление Киеву возможности использовать авиацию".

Ходжес считает, что единственная "красная линия" в поддержке Штатами Украины – ввод собственных войск.

Он подчеркнул, что Украина должна вернуть Крым, чтобы сохранить "международный порядок, основанный на правилах" и Устав ООН. 

Оценивая потенциал нового крупного наступления РФ, бывший командующий войсками США в Европе сказал, что, по его мнению, Россия пытается "форсировать" новое наступление, но у нее недостаточно бронетехники и эти попытки прорыва не изменят "общую оперативную обстановку" в Украине.

У Киева же, по его оценке, "достаточно сил, чтобы ограничить российский успех", но это все равно будет "дорого стоить" с точки зрения потерь и боеприпасов.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.

Издание Politico написало, что в январе западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2. В то же время он неоднократно подчеркивал, что это должно быть коллективное решение НАТО

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. Он подчеркнул, что возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", заявил Макрон.

Теги: США, Крым, авиация, военная помощь, Бен Ходжес, истребители, самолеты, наступление, война России против Украины, деоккупация
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