"Очень мощная машина". Череватый рассказал, поставки каких самолетов изменили бы ход боевых действий в Украине

"Среди штурмовой авиации самые массовые – это советский Су-25 и американский A-10 Thunderbolt. Если бы он у нас появился – это очень мощная машина. Наряду с вертолетом Apache они могли бы дать очень мощные результаты, они бы существенно изменили ход событий на поле боя", – подчеркнул Череватый.

Истребители F-16, по его словам, помогут ВСУ контролировать воздушное пространство Украины.

"Если говорить об истребителях, которые контролировали бы наше воздушное пространство и не позволяли противнику чувствовать себя здесь свободно, то оптимальный вариант – это F-16 или F-15. Это самые массовые самолеты. F-16 очень удачный в плане аэродинамики, и во многих конфликтах он доказал свою эффективность", – отметил Череватый.