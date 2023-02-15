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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Очень мощная машина". Череватый рассказал, поставки каких самолетов изменили бы ход боевых действий в Украине

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Истребители F-16, по словам Череватого, помогут ВСУ контролировать воздушное пространство Украины
Истребители F-16, по словам Череватого, помогут ВСУ контролировать воздушное пространство Украины
Фото: ЕРА

Передача Вооруженным силам Украины американских штурмовиков A-10 Thunderbolt существенно изменила бы ход боевых действий в Украине. Об этом в опубликованном 15 февраля интервью "РБК-Украина" заявил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"Среди штурмовой авиации самые массовые – это советский Су-25 и американский A-10 Thunderbolt. Если бы он у нас появился – это очень мощная машина. Наряду с вертолетом Apache они могли бы дать очень мощные результаты, они бы существенно изменили ход событий на поле боя", – подчеркнул Череватый.

Истребители F-16, по его словам, помогут ВСУ контролировать воздушное пространство Украины.

"Если говорить об истребителях, которые контролировали бы наше воздушное пространство и не позволяли противнику чувствовать себя здесь свободно, то оптимальный вариант – это F-16 или F-15. Это самые массовые самолеты. F-16 очень удачный в плане аэродинамики, и во многих конфликтах он доказал свою эффективность", – отметил Череватый.

Контекст:

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Зеленский, выступая перед британским парламентом 8 февраля, выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты.

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в феврале, что Украина ведет переговоры с западными партнерами о поиске платформы для предоставления ей тактической авиации, в частности – шведских истребителей Gripen.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, авиация, воздушное пространство, самолеты, ВСУ, война России против Украины, Сергей Череватый
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