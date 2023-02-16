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Европарламент призвал серьезно рассмотреть вопрос передачи Украине западных истребителей

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Текст резолюции по Украине поддержали 444 депутата, сообщается на сайте Европарламента
Текст резолюции по Украине поддержали 444 депутата, сообщается на сайте Европарламента
Фото: EPA

Европарламент призвал международное сообщество "серьезно рассмотреть" вопрос поставки Украине боевых самолетов.

Об этом говорится в резолюции, принятой 16 февраля Европейским парламентом к годовщине полномасштабного нападения России на Украину, сообщается на сайте Европарламента.

Текст резолюции поддержали 444 депутата, против – 26, воздержались – 37.

Как указала пресс-служба Европарламента, депутаты в резолюции "подтверждают свою поддержку оказанию военной помощи Украине до тех пор, пока это необходимо, и призывают серьезно рассмотреть вопрос о поставках западных истребителей и вертолетов, соответствующих ракетных систем и существенном увеличении поставок вооружений Киеву".

"Украина должна быть в состоянии не только защитить себя, но и восстановить полный контроль над всей своей международно признанной территорией", – сказано в сообщении.

Текст резолюции со всеми поправками на момент написания материала еще не был опубликован.

Контекст:

20 января президент Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Зеленский, выступая перед британским парламентом 8 февраля, выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты.

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".

Теги: Россия, Украина, Европарламент, депутаты, вооружение, военная помощь, истребители, самолеты, резолюция, война России против Украины, ракеты
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