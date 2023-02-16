Европарламент призвал серьезно рассмотреть вопрос передачи Украине западных истребителей

Об этом говорится в резолюции, принятой 16 февраля Европейским парламентом к годовщине полномасштабного нападения России на Украину, сообщается на сайте Европарламента.

Текст резолюции поддержали 444 депутата, против – 26, воздержались – 37.

Как указала пресс-служба Европарламента, депутаты в резолюции "подтверждают свою поддержку оказанию военной помощи Украине до тех пор, пока это необходимо, и призывают серьезно рассмотреть вопрос о поставках западных истребителей и вертолетов, соответствующих ракетных систем и существенном увеличении поставок вооружений Киеву".

"Украина должна быть в состоянии не только защитить себя, но и восстановить полный контроль над всей своей международно признанной территорией", – сказано в сообщении.

Текст резолюции со всеми поправками на момент написания материала еще не был опубликован.