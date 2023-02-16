Европарламент призвал серьезно рассмотреть вопрос передачи Украине западных истребителей

Об этом говорится в резолюции, принятой 16 февраля Европейским парламентом к годовщине полномасштабного нападения России на Украину, сообщается на сайте Европарламента.
Текст резолюции поддержали 444 депутата, против – 26, воздержались – 37.
Как указала пресс-служба Европарламента, депутаты в резолюции "подтверждают свою поддержку оказанию военной помощи Украине до тех пор, пока это необходимо, и призывают серьезно рассмотреть вопрос о поставках западных истребителей и вертолетов, соответствующих ракетных систем и существенном увеличении поставок вооружений Киеву".
"Украина должна быть в состоянии не только защитить себя, но и восстановить полный контроль над всей своей международно признанной территорией", – сказано в сообщении.
Текст резолюции со всеми поправками на момент написания материала еще не был опубликован.
20 января президент Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Зеленский, выступая перед британским парламентом 8 февраля, выразил надежду на создание коалиции, которая предоставит Украине боевые самолеты.
На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля Зеленский рассказал, что "услышал от лидеров некоторых государств в Европе" о готовности предоставлять Украине необходимое оружие, "в том числе самолеты".