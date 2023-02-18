Британия может передать Украине современные истребители только после войны – Уоллес

"Быстрых поставок истребителей не будет, уж точно не на этом этапе войны и почти наверняка не через шесть месяцев", – заявил он.

По словам министра, такое отношение является "консенсусом среди западных партнеров".

Современные самолеты, такие как Eurofighter, могли быть доставлены в Украину только после войны, потому что подготовка пилотов занимает много времени, подчеркнул Уоллес. Кроме того, Украине нужно иметь много техников на земле, которые будут обслуживать такие самолеты для проведения операций.

"Тем не менее с нашей базовой готовностью сделать этот шаг в какой-то момент мы еще раз сигнализируем о нашей решимости помогать Украине до тех пор, пока это необходимо", – подчеркнул британский министр.