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Британия может передать Украине современные истребители только после войны – Уоллес

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Уоллес: Быстрых поставок истребителей не будет
Уоллес: Быстрых поставок истребителей не будет
Фото: EPA

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна может передать Украине современные истребители только после окончания войны. Об этом он сказал 18 февраля в интервью Der Spiegel (статья опубликована в закрытой ленте), цитирует Handelsblatt.

"Быстрых поставок истребителей не будет, уж точно не на этом этапе войны и почти наверняка не через шесть месяцев", – заявил он.

По словам министра, такое отношение является "консенсусом среди западных партнеров".

Современные самолеты, такие как Eurofighter, могли быть доставлены в Украину только после войны, потому что подготовка пилотов занимает много времени, подчеркнул Уоллес. Кроме того, Украине нужно иметь много техников на земле, которые будут обслуживать такие самолеты для проведения операций. 

"Тем не менее с нашей базовой готовностью сделать этот шаг в какой-то момент мы еще раз сигнализируем о нашей решимости помогать Украине до тех пор, пока это необходимо", – подчеркнул британский министр.

Контекст:

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

9 февраля перед саммитом ЕС в Брюсселе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры о предоставлении Украине боевых самолетов должны проходить за закрытыми дверями. Украина уже подала официальный запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16, отметила министр обороны Кайса Оллонгрен.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Великобритания, война, истребители, самолеты, война России против Украины, Бен Уоллес, Британия
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