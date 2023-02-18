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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба призвал партнеров начать обучение украинских пилотов на западных истребителях без дополнительных обязательств

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Партнеры пока не объявляли о поставках Украине истребителей
Партнеры пока не объявляли о поставках Украине истребителей
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров начать обучение украинских пилотов на западных истребителях без дополнительных обязательств. Об этом он заявил на брифинге на полях Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля, пишет "Интерфакс- Украина".

"Я рискну, но скажу, что Украина получит самолеты: это вопрос времени и процедур. Это займет больше времени, чем танки. Мы понимаем это", – сказал министр.

По его словам, тренировка пилотов сейчас – первый шаг. Он отметил, что в случае с западными танками было потеряно много времени, так как обучение экипажей началось уже после объявления о поставках.

"Теперь мы предлагаем наоборот. Это наш запрос ко всем наших друзьям, кто может потенциально поделиться с Украиной самолетами: начните тренировки как можно скорее, без взятия на себя конкретно сейчас каких-то дополнительных обязательств", – заявил Кулеба.

Контекст:

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

9 февраля перед саммитом ЕС в Брюсселе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры о предоставлении Украине боевых самолетов должны проходить за закрытыми дверями. Украина уже подала официальный запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16, отметила министр обороны Кайса Оллонгрен.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, военная помощь, военные учения, Дмитрий Кулеба, истребители, война России против Украины
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