Кулеба призвал партнеров начать обучение украинских пилотов на западных истребителях без дополнительных обязательств

"Я рискну, но скажу, что Украина получит самолеты: это вопрос времени и процедур. Это займет больше времени, чем танки. Мы понимаем это", – сказал министр.

По его словам, тренировка пилотов сейчас – первый шаг. Он отметил, что в случае с западными танками было потеряно много времени, так как обучение экипажей началось уже после объявления о поставках.

"Теперь мы предлагаем наоборот. Это наш запрос ко всем наших друзьям, кто может потенциально поделиться с Украиной самолетами: начните тренировки как можно скорее, без взятия на себя конкретно сейчас каких-то дополнительных обязательств", – заявил Кулеба.