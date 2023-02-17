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Группа конгрессменов США призвала Байдена предоставить Украине F-16 – СМИ

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Под письмом подписались пятеро американских законодателей
Под письмом подписались пятеро американских законодателей
Фото: depositphotos.com

Группа американских законодателей, среди которых как республиканцы, так и демократы, призвала президента США Джо Байдена разрешить отправку в Украину военные самолеты F-16. Соответствующее письмо, отправленное законодателями Байдену, 17 февраля получило в свое распоряжение Politico.

"Предоставление таких самолетов необходимо, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, особенно в свете возобновления российских наступательных операций и с учетом ожидаемого увеличения масштабов боевых действий", – написали законодатели.

Инициатором написания письма стал демократ Джаред Голден. Также под ним подписались демократы Джейсон Кроу и Крисси Хулахан и республиканцы Тони Гонсалес и Майк Галлахер.

"F-16 или аналогичные истребители четвертого поколения обеспечат Украине высокомобильную платформу, с которой можно будет атаковать российские ракеты класса "воздух-воздух" и беспилотники, защищать украинские наземные силы, когда они вступают в бой с российскими войсками, а также атаковать российские истребители", – говорится в письме.

В своем обращении к Байдену законодатели утверждали, что решение по F-16 "должно быть принято быстро", учитывая время, необходимое для обучения украинских пилотов.

Тем не менее они отметили, что многие украинские пилоты уже тренировались с американскими военными на крупных учениях перед полномасштабной войной. В связи с этим авторы письма считают, что отправка самолетов "представляет собой разумную стратегическую инвестицию в укрепление военного потенциала Киева и справедливое завершение этого конфликта".

Контекст:

20 января президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине истребители F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

В свою очередь, 30 января Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16.

9 февраля перед саммитом ЕС в Брюсселе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры о предоставлении Украине боевых самолетов должны проходить за закрытыми дверями. Украина уже подала официальный запрос Нидерландам на поставку истребителей F-16, отметила министр обороны Кайса Оллонгрен.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил 14 февраля по итогам девятого "Рамштайна", что у него нет объявлений на тему передачи Украине западных истребителей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, США, Украина, Джо Байден, война, самолет, военные, воздушное пространство, истребители, самолеты, война России против Украины, конгрессмены, войска
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