Группа конгрессменов США призвала Байдена предоставить Украине F-16 – СМИ

"Предоставление таких самолетов необходимо, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, особенно в свете возобновления российских наступательных операций и с учетом ожидаемого увеличения масштабов боевых действий", – написали законодатели.

Инициатором написания письма стал демократ Джаред Голден. Также под ним подписались демократы Джейсон Кроу и Крисси Хулахан и республиканцы Тони Гонсалес и Майк Галлахер.

"F-16 или аналогичные истребители четвертого поколения обеспечат Украине высокомобильную платформу, с которой можно будет атаковать российские ракеты класса "воздух-воздух" и беспилотники, защищать украинские наземные силы, когда они вступают в бой с российскими войсками, а также атаковать российские истребители", – говорится в письме.

В своем обращении к Байдену законодатели утверждали, что решение по F-16 "должно быть принято быстро", учитывая время, необходимое для обучения украинских пилотов.

Тем не менее они отметили, что многие украинские пилоты уже тренировались с американскими военными на крупных учениях перед полномасштабной войной. В связи с этим авторы письма считают, что отправка самолетов "представляет собой разумную стратегическую инвестицию в укрепление военного потенциала Киева и справедливое завершение этого конфликта".