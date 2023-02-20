"Когда будем готовы". Резников заявил, что считает неправильным называть точные даты наступления ВСУ

По его словам, все сроки, которые сейчас называются, – ориентировочные.

"Сейчас мы сосредоточиваем усилия на том, что не должны дать россиянам успешно пойти в наступление. Как будем готовы, решим, когда идем в контрнаступление. Сейчас прогнозировать, когда это произойдет, – неправильно", – заявил глава Минобороны.

Он отметил, что важным фактором остаются погодные условия, которые значительно влияют на развитие событий на фронте.

"К примеру, в феврале у россиян не сработала ставка на так называемого "генерала мороза". Они думали, что можно пойти в наступление колесной техникой. Нам сыграло на руку, что почва и болота так и не промерзли. И здесь вопрос – какой будет весна", – сказал министр в интервью.