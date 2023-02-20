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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Когда будем готовы". Резников заявил, что считает неправильным называть точные даты наступления ВСУ

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Важным фактором остаются погодные условия, считает министр обороны
Важным фактором остаются погодные условия, считает министр обороны
Фото: ЕРА

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины аккумулирует силы для наступления на оккупированных территориях, не определяя конкретной даты. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью "Бабелю", опубликованном 20 февраля.

По его словам, все сроки, которые сейчас называются, – ориентировочные.

"Сейчас мы сосредоточиваем усилия на том, что не должны дать россиянам успешно пойти в наступление. Как будем готовы, решим, когда идем в контрнаступление. Сейчас прогнозировать, когда это произойдет, – неправильно", – заявил глава Минобороны.

Он отметил, что важным фактором остаются погодные условия, которые значительно влияют на развитие событий на фронте.

"К примеру, в феврале у россиян не сработала ставка на так называемого "генерала мороза". Они думали, что можно пойти в наступление колесной техникой. Нам сыграло на руку, что почва и болота так и не промерзли. И здесь вопрос – какой будет весна", – сказал министр в интервью.

Контекст:

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы его начать, и мы, конечно, должны быть готовы к началу", – говорил Резников 13 января в интервью ВВС. 

Командующий группировкой сил и средств обороны Киева Александр Павлюк в начале февраля заявил, что Россия сейчас не в состоянии организовать наступление на Украину на нескольких фронтах. 

19 февраля издание Рolitico со ссылкой на источники в Белом доме написало, что официальный Вашингтон призывает президента Украины Владимира Зеленского не откладывать контрнаступление, пока поставки оружия с Запада идут постоянно и беспрепятственно.

Теги: погода, Генштаб ВСУ, Алексей Резников, армия РФ, весна, Минобороны, наступление, война России против Украины
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