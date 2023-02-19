Россияне ведут наступление на пяти направлениях, украинские военные отбили атаки в трех областях – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, сейчас оккупанты сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях.

За минувшие сутки подразделения сил обороны отразили атаки окупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка, Краснопоповка и Кременная – Луганской; и Выемка, Федоровка, Дубово-Василевка, Берховка, Бахмут, Ивановское и Часов Яр в Донецкой области.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах, однако его наступательные группировки не обнаружены", – подчеркнули в Генштабе.



