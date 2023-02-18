Оккупанты продолжают наступательные действия на пяти направлениях на востоке Украины – Генштаб ВСУ

"Враг не отказывается от своих захватнических планов, несмотря на значительные потери. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях", – говорится в сообщении.
Также в Генштабе отметили, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях наступательных группировок не обнаружено.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.