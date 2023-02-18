Оккупанты продолжают наступательные действия на пяти направлениях на востоке Украины – Генштаб ВСУ

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года Фото: EPA

"Враг не отказывается от своих захватнических планов, несмотря на значительные потери. Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе отметили, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях наступательных группировок не обнаружено.