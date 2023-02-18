Кулеба: Россия применяет кассетные снаряды. Если мы их получим, они будут использованы исключительно против армии РФ

"У нас есть доказательства, что РФ использует кассетные снаряды. Мы понимаем, что эти снаряды – дискуссионный вопрос в мире. Мы не являемся частью конвенции, запрещающей их использование. Потому легально – никаких препятствий. И если мы получим снаряды, они будут использованы исключительно против российских военных сил", – сказал министр.

Контекст: Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает накопление, передачу или использование кассетных бомб, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали. На вооружении США также находятся кассетные боеприпасы, в которых поражающие элементы, в отличие от кассетных бомб, не взрываются и используют для поражения только кинетическую энергию. Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.