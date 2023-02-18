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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Россия применяет кассетные снаряды. Если мы их получим, они будут использованы исключительно против армии РФ

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Кулеба: У нас есть доказательства, что РФ использует кассетные снаряды
Кулеба: У нас есть доказательства, что РФ использует кассетные снаряды
Фото: EPA

Россия использует кассетные боеприпасы в войне против Украины, и, если Украина сможет их получить, она будет применять их исключительно против российских военных. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге на полях Мюнхенской конференции по безопасности, пишет "Интерфакс-Украина".

"У нас есть доказательства, что РФ использует кассетные снаряды. Мы понимаем, что эти снаряды – дискуссионный вопрос в мире. Мы не являемся частью конвенции, запрещающей их использование. Потому легально – никаких препятствий. И если мы получим снаряды, они будут использованы исключительно против российских военных сил", – сказал министр.

Контекст:

Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает накопление, передачу или использование кассетных бомб, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения (США, Китай и Россия), документ не подписали. На вооружении США также находятся кассетные боеприпасы, в которых поражающие элементы, в отличие от кассетных бомб, не взрываются и используют для поражения только кинетическую энергию.

Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в ХарьковскойНиколаевскойДнепропетровской и Донецкой областях.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, МИД Украины, кассетные бомбы, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Мюнхенская конференция по безопасности
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