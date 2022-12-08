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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США рассматривают возможность передачи Украине кассетных боеприпасов – CNN

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США и Россия не являются участниками Конвенции ООН о неприменении кассетных боеприпасов
США и Россия не являются участниками Конвенции ООН о неприменении кассетных боеприпасов
Фото: foreignaffairs.com

Белый дом рассматривает запрос Украины на поставку боеприпасов с кассетными зарядами. Об этом 7 декабря сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, американские власти получили запрос Киева на передачу такого оружия еще несколько месяцев назад. Однако этот вариант США рассматривают как крайнюю необходимость на случай истощения украинских запасов, считают источники.

"Администрация [президента США Джо] Байдена не отказалась от этого варианта в качестве крайней меры, если запасы станут опасно низкими. Но источники говорят, что это предложение еще не получило серьезного рассмотрения в значительной степени из-за законодательных ограничений, которые Конгресс наложил на способность США передавать кассетные боеприпасы", – говорится в статье.

CNN отмечает, что "Байден мог бы обойти это ограничение", но в ближайшее время это "маловероятно".

Контекст:

Конвенция ООН по кассетным боеприпасам, вступившая в силу в 2010 году, запрещает накопление, передачу или использование кассетных бомб, однако страны, владеющие крупнейшими запасами такого вооружения, – США, Китай и Россия – документ не подписали. На вооружении США также находятся кассетные боеприпасы, в которых поражающие элементы, в отличие от кассетных бомб, не взрывается и используют для поражения только кинетическую энергию.

Кроме того, международное право запрещает использование кассетных снарядов в густонаселенных районах и против мирных жителей. Россия, как писали СМИ, сбрасывала такие бомбы на города в Сирии, хотя и отрицала их применение. С начала вторжения РФ в Украину зафиксировано использование Россией таких боеприпасов в ХарьковскойНиколаевскойДнепропетровской и Донецкой областях.

Теги: США, Джо Байден, Конгресс США, военная помощь, боеприпасы, кассетные бомбы, война России против Украины
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