США рассматривают возможность передачи Украине кассетных боеприпасов – CNN

По данным телеканала, американские власти получили запрос Киева на передачу такого оружия еще несколько месяцев назад. Однако этот вариант США рассматривают как крайнюю необходимость на случай истощения украинских запасов, считают источники.

"Администрация [президента США Джо] Байдена не отказалась от этого варианта в качестве крайней меры, если запасы станут опасно низкими. Но источники говорят, что это предложение еще не получило серьезного рассмотрения в значительной степени из-за законодательных ограничений, которые Конгресс наложил на способность США передавать кассетные боеприпасы", – говорится в статье.

CNN отмечает, что "Байден мог бы обойти это ограничение", но в ближайшее время это "маловероятно".