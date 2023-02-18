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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Россия должна измениться". Кулеба рассказал, что для Украины означает победа в войне

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Кулеба: Мир может быть длительным после того, как Россия перестанет представлять угрозу
Кулеба: Мир может быть длительным после того, как Россия перестанет представлять угрозу
Фото: ЕРА

Война в Украине будет идти до тех пор, пока Россия будет представлять угрозу, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. Трансляцию вела "Немецкая волна".

"Для нас, если коротко описать победу, это и полное восстановление целостности украинской территории, и более длительная перспектива для победы. Это восстановление справедливости, это преследование военных преступников, наказание и, что самое важное, Россия должна измениться", – сказал Кулеба.

По его словам, Украина "без всяких сомнений" станет членом Евросоюза и НАТО, "но в конечном итоге мир может быть длительным на евроатлантическом пространстве после того, как Россия перестанет представлять угрозу".

"Чтобы это получилось, Россия должна измениться. Это длинный путь, но, если поставить себе такую цель, если сформулировать свою политику, исходя из того, что нашей целью является длительный и мощный мир на евроатлантическом пространстве, где полностью интегрированная существует Украина, тогда Россия не сможет представлять угрозу. До того момента, когда это произойдет (я не хочу высказываться резко), думаю, что война будет идти в той или иной форме", – считает Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC – Украина.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Фактически РФ ведет войну против Украины с 2014 года, когда оккупировала Крым и начала боевые действия на востоке, в результате которых была оккупирована часть Донецкой и Луганской областей.

15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, НАТО, война, вторжение, Дмитрий Кулеба, политика, война России против Украины, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности
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