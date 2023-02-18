"Россия должна измениться". Кулеба рассказал, что для Украины означает победа в войне

Кулеба: Мир может быть длительным после того, как Россия перестанет представлять угрозу Фото: ЕРА

"Для нас, если коротко описать победу, это и полное восстановление целостности украинской территории, и более длительная перспектива для победы. Это восстановление справедливости, это преследование военных преступников, наказание и, что самое важное, Россия должна измениться", – сказал Кулеба.

По его словам, Украина "без всяких сомнений" станет членом Евросоюза и НАТО, "но в конечном итоге мир может быть длительным на евроатлантическом пространстве после того, как Россия перестанет представлять угрозу".

"Чтобы это получилось, Россия должна измениться. Это длинный путь, но, если поставить себе такую цель, если сформулировать свою политику, исходя из того, что нашей целью является длительный и мощный мир на евроатлантическом пространстве, где полностью интегрированная существует Украина, тогда Россия не сможет представлять угрозу. До того момента, когда это произойдет (я не хочу высказываться резко), думаю, что война будет идти в той или иной форме", – считает Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC – Украина.