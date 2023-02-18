Кулеба на встрече с главой МИД Ирака предложил стране присоединиться к реализации украинской формулы мира

"Встретился со своим иракским коллегой для дальнейшего развития наших двусторонних отношений и международного сотрудничества. Я также пригласил Ирак присоединиться к усилиям по реализации украинской формулы мира", – написал он.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Фактически РФ ведет войну против Украины с 2014 года, когда оккупировала Крым и начала боевые действия на востоке, в результате которых была оккупирована часть Донецкой и Луганской областей.

15 ноября 2022 года во время выступления на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу мира, включающую 10 пунктов. Она предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Это сейчас одна из ключевых задач нашего государства – привлечь мир к конкретной реализации пунктов формулы мира", – сказал Зеленский 9 декабря. По его словам, Украина ощущает поддержку в вопросе привлечения России к ответственности за агрессию как от государств, так и от международных организаций и правозащитных институций.