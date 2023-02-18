Обороннный концерн Rheinmetall готов активизировать взаимодействие с Украиной – Кулеба

Министр встретился с Паппергером в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, "чтобы сосредоточиться на путях увеличения производства для Украины и союзников".

На встрече также обсудили, по словам Кулебы, крупные проекты по улучшению возможностей украинских танков и бронетехники как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

"Rheinmetall готов активизировать взаимодействие", – подытожил глава МИД Украины.

I met with @RheinmetallAG CEO Armin Papperger to focus on ways to increase production for Ukraine and allies. We also discussed large projects to boost Ukraine’s tank and armoured vehicles capabilities, both short-term and long-term. Rheinmetall is ready to ramp up engagement. pic.twitter.com/mxFFWyeuQt — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 18, 2023