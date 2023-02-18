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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обороннный концерн Rheinmetall готов активизировать взаимодействие с Украиной – Кулеба

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На встрече обсуждались крупные проекты по улучшению возможностей украинской бронетехники
На встрече обсуждались крупные проекты по улучшению возможностей украинской бронетехники
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с главой немецкого оборонного концерна Rheinmetall AG Армином Паппергером возможности расширения производства, а также проект по модернизации украинской бронетехники. Об этом Кулеба написал в Twitter.

Министр встретился с Паппергером в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, "чтобы сосредоточиться на путях увеличения производства для Украины и союзников".

На встрече также обсудили, по словам Кулебы, крупные проекты по улучшению возможностей украинских танков и бронетехники как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

"Rheinmetall готов активизировать взаимодействие", – подытожил глава МИД Украины.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ западные страны поставляют Украине военную, финансовую, гуманитарную помощь. Даже ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц долгое время отказывался передавать Украине немецкие танки Leopard, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники". 25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 и разрешило другим странам их реэкспорт. 

Rheinmetall намерен значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов из-за роста спроса в Украине и странах Запада, заявлял Паппергер в январе. 

Концерн также запустит новую производственную линию для боеприпасов к немецким зениткам Gepard, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

Кроме того, Rheinmetall ведет переговоры с американской Lockheed Martin о возможном запуске производства HIMARS в Германии и рассматривает возможность запуска нового порохового завода, если получит инвестиции от правительства.

Теги: Германия, танки, ФРГ, военная техника, военная помощь, бронетехника, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Rheinmetall
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