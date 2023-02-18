Обороннный концерн Rheinmetall готов активизировать взаимодействие с Украиной – Кулеба

Министр встретился с Паппергером в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, "чтобы сосредоточиться на путях увеличения производства для Украины и союзников".
На встрече также обсудили, по словам Кулебы, крупные проекты по улучшению возможностей украинских танков и бронетехники как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
"Rheinmetall готов активизировать взаимодействие", – подытожил глава МИД Украины.
I met with @RheinmetallAG CEO Armin Papperger to focus on ways to increase production for Ukraine and allies. We also discussed large projects to boost Ukraine’s tank and armoured vehicles capabilities, both short-term and long-term. Rheinmetall is ready to ramp up engagement. pic.twitter.com/mxFFWyeuQt— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 18, 2023
После полномасштабного вторжения РФ западные страны поставляют Украине военную, финансовую, гуманитарную помощь. Даже ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц долгое время отказывался передавать Украине немецкие танки Leopard, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники". 25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 и разрешило другим странам их реэкспорт.
Rheinmetall намерен значительно увеличить производство танковых и артиллерийских боеприпасов из-за роста спроса в Украине и странах Запада, заявлял Паппергер в январе.
Концерн также запустит новую производственную линию для боеприпасов к немецким зениткам Gepard, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
Кроме того, Rheinmetall ведет переговоры с американской Lockheed Martin о возможном запуске производства HIMARS в Германии и рассматривает возможность запуска нового порохового завода, если получит инвестиции от правительства.