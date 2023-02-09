Гендиректор Rheinmetall заявил, что компания ведет с Украиной переговоры о поставках танков Panther

Rheinmetall представил этот танк в прошлом году Скриншот: Rheinmetall - Der integrierte Technologiekonzern / YouTube

Rheinmetall представил этот танк на выставке в Париже летом 2022 года и назвал его самым мощным боевым танком в мире, напоминает газета.

Пока есть только демонстрационная модель Panther, но, по словам Паппергера, компания может начать поставки через 15–18 месяцев. Для экспорта также будет необходимо разрешение федерального правительства Германии.

Если Украина купит такие танки, то станет первой страной, у которой они будут на вооружении.

Также, как пишет Bloomberg, Паппергер сказал, что Украина заинтересована в покупке боевых машин пехоты Lynx. По его словам, Rheinmetall готов разместить в Украине завод по сборке Panther, но после завершения войны и в случае, если правительство ФРГ предоставит соответствующие лицензии.

ВИДЕО