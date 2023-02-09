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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гендиректор Rheinmetall заявил, что компания ведет с Украиной переговоры о поставках танков Panther

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Rheinmetall представил этот танк в прошлом году
Rheinmetall представил этот танк в прошлом году
Скриншот: Rheinmetall - Der integrierte Technologiekonzern / YouTube

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет с Украиной переговоры об экспорте танков Panther – самых современных танков компании. Об этом гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер заявил в интервью Handelsblatt, вышедшем 9 февраля.

Rheinmetall представил этот танк на выставке в Париже летом 2022 года и назвал его самым мощным боевым танком в мире, напоминает газета. 

Пока есть только демонстрационная модель Panther, но, по словам Паппергера, компания может начать поставки через 15–18 месяцев. Для экспорта также будет необходимо разрешение федерального правительства Германии.  

Если Украина купит такие танки, то станет первой страной, у которой они будут на вооружении. 

Также, как пишет Bloomberg, Паппергер сказал, что Украина заинтересована в покупке боевых машин пехоты Lynx. По его словам, Rheinmetall готов разместить в Украине завод по сборке Panther, но после завершения войны и в случае, если правительство ФРГ предоставит соответствующие лицензии.

ВИДЕО
Відео: Rheinmetall – Der integrierte Technologiekonzern / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, танки, ФРГ, переговоры, вооружение, экспорт, демонстрации, покупка, Rheinmetall
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