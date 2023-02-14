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Писториус: ФРГ возобновляет производство боеприпасов к Gepard для поставок Украине

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Германия передала Украине уже более 30 зениток Gepard
Германия передала Украине уже более 30 зениток Gepard
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Германия заключила контракты с оборонным концерном Rheinmetall на возобновление производства снарядов к самоходным зенитным установкам Gepard для последующей отправки в Украину. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил об этом 14 февраля перед встречей с главами минобороны стран НАТО в Брюсселе, сообщает Reuters.

По его словам, производство снарядов для Украины, защищающейся от российской агрессии, начнется "очень быстро". Писториус сказал, что рад возможности "гарантировать поставку этой важной части противовоздушной обороны" Вооруженным силам Украины.

Агентство отмечает, что Германия в течение нескольких месяцев пыталась найти новые боеприпасы для зенитных орудий Gepard, которые немецкая армия сняла с вооружения в 2010 году.

20 января Писториус анонсировал предоставление Украине пакета оборонной помощи на €1 млрд, в него в том числе войдут система противовоздушной обороны Patriot, семь СЗУ Gepard из запасов немецкой промышленности, установки ПВО IRIS-T и управляемые ракеты к ним. Все это включает логистику и обучение украинских военных работе на этом вооружении, уточнил министр.

8 февраля миноброны ФРГ обновило список поставок Украине, по сравнению с ситуаций, которая была неделей ранее, украинским военным передали еще две самоходные зенитные установки Gepard (в общей сложности их теперь 32) и 6 тыс. снарядов к ним.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные установки Gepardсистему ПВОреактивные системы залпового огня, каски, обмундирование, палатки, медикаменты.

25 января 2023 года правительство ФРГ приняло решение предоставить Украине танки Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

7 февраля федеральное правительство Германии объявило на своем сайте о выдаче лицензии на экспорт для нужд Украины 178 танков Leopard 1A5.

Теги: Германия, ФРГ, военная помощь, боеприпасы, ВСУ, война России против Украины, Борис Писториус, Rheinmetall
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