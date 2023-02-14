Писториус: ФРГ возобновляет производство боеприпасов к Gepard для поставок Украине

По его словам, производство снарядов для Украины, защищающейся от российской агрессии, начнется "очень быстро". Писториус сказал, что рад возможности "гарантировать поставку этой важной части противовоздушной обороны" Вооруженным силам Украины.

Агентство отмечает, что Германия в течение нескольких месяцев пыталась найти новые боеприпасы для зенитных орудий Gepard, которые немецкая армия сняла с вооружения в 2010 году.

20 января Писториус анонсировал предоставление Украине пакета оборонной помощи на €1 млрд, в него в том числе войдут система противовоздушной обороны Patriot, семь СЗУ Gepard из запасов немецкой промышленности, установки ПВО IRIS-T и управляемые ракеты к ним. Все это включает логистику и обучение украинских военных работе на этом вооружении, уточнил министр.

8 февраля миноброны ФРГ обновило список поставок Украине, по сравнению с ситуаций, которая была неделей ранее, украинским военным передали еще две самоходные зенитные установки Gepard (в общей сложности их теперь 32) и 6 тыс. снарядов к ним.