Писториус: ФРГ возобновляет производство боеприпасов к Gepard для поставок Украине

По его словам, производство снарядов для Украины, защищающейся от российской агрессии, начнется "очень быстро". Писториус сказал, что рад возможности "гарантировать поставку этой важной части противовоздушной обороны" Вооруженным силам Украины.
Агентство отмечает, что Германия в течение нескольких месяцев пыталась найти новые боеприпасы для зенитных орудий Gepard, которые немецкая армия сняла с вооружения в 2010 году.
20 января Писториус анонсировал предоставление Украине пакета оборонной помощи на €1 млрд, в него в том числе войдут система противовоздушной обороны Patriot, семь СЗУ Gepard из запасов немецкой промышленности, установки ПВО IRIS-T и управляемые ракеты к ним. Все это включает логистику и обучение украинских военных работе на этом вооружении, уточнил министр.
8 февраля миноброны ФРГ обновило список поставок Украине, по сравнению с ситуаций, которая была неделей ранее, украинским военным передали еще две самоходные зенитные установки Gepard (в общей сложности их теперь 32) и 6 тыс. снарядов к ним.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные установки Gepard, систему ПВО, реактивные системы залпового огня, каски, обмундирование, палатки, медикаменты.
25 января 2023 года правительство ФРГ приняло решение предоставить Украине танки Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
7 февраля федеральное правительство Германии объявило на своем сайте о выдаче лицензии на экспорт для нужд Украины 178 танков Leopard 1A5.