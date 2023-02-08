Германия предоставила Украине зенитные установки Gepard и боеприпасы к ним

По данным немецкого оборонного ведомства, по сравнению с ситуаций неделей ранее украинским военным передали еще две самоходные зенитные установки Gepard (в общей сложности их теперь 32) и 6 тыс. снарядов к ним.

Поставки боеприпасов идут из запасов, они финансируются немецкими фондами "для наращивания потенциала безопасности".

Кроме того, в список передаваемого Украине Берлин дополнительно внес:

пять автомобилей для пограничников (стало 120);

29 генераторов (стало 245);

шесть погрузчиков на 15 тонн (стало восемь);

шесть мобильных антенно-мачтовых систем (стало 16);

10 выкатных контейнеров.

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20 января министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал предоставление Украине пакета оборонной помощи на €1 млрд, в него в том числе войдут система противовоздушной обороны Patriot, семь САУ Gepard из запасов немецкой промышленности, установки ПВО IRIS-T и управляемые ракеты к ним. Все это включает логистику и обучение украинских военных работе на этом вооружении, уточнил министр.