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Германия предоставила Украине зенитные установки Gepard и боеприпасы к ним

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Германия предоставила Украине уже 32 зенитные установки Gepard
Германия предоставила Украине уже 32 зенитные установки Gepard
Фото: wikipedia.org (архив)

8 февраля министерство обороны Германии обновило список поставок Украине в качестве помощи для ее противостояния вооруженной российской агрессии.

По данным немецкого оборонного ведомства, по сравнению с ситуаций неделей ранее украинским военным передали еще две самоходные зенитные установки Gepard (в общей сложности их теперь 32) и 6 тыс. снарядов к ним.

Поставки боеприпасов идут из запасов, они финансируются немецкими фондами "для наращивания потенциала безопасности".

Кроме того, в список передаваемого Украине Берлин дополнительно внес:

  • пять автомобилей для пограничников (стало 120);
  • 29 генераторов (стало 245);
  • шесть погрузчиков на 15 тонн (стало восемь);
  • шесть мобильных антенно-мачтовых систем (стало 16);
  • 10 выкатных контейнеров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

20 января министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал предоставление Украине пакета оборонной помощи на €1 млрд, в него в том числе войдут система противовоздушной обороны Patriot, семь САУ Gepard из запасов немецкой промышленности, установки ПВО IRIS-T и управляемые ракеты к ним. Все это включает логистику и обучение украинских военных работе на этом вооружении, уточнил министр.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные установки Gepardсистему ПВОреактивные системы залпового огня, каски, обмундирование, палатки, медикаменты.

25 января 2023 года правительство ФРГ приняло решение предоставить Украине танки Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

7 февраля федеральное правительство Германии объявило на своем сайте о выдаче лицензии на экспорт для нужд Украины 178 танков Leopard 1A5.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, оружие, война, ФРГ, вооружение, оборона, пограничники, боеприпасы, вторжение, война России против Украины, безопасность, генератор
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