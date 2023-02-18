Россия 18 февраля нанесла по Украине 16 ракетных ударов – Генштаб ВСУ

"Российская Федерация в течение суток нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре города Хмельницкий и населенного пункта Украинск Донецкой области. В результате чего есть повреждения жилых домов и жертвы среди гражданского населения", – говорится в сообщении.

Также оккупанты нанесли четыре авиаудара и совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Угроза дальнейших ударов со стороны РФ остается высокой по всей территории Украины", – заявили в Генштабе.