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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия 18 февраля нанесла по Украине 16 ракетных ударов – Генштаб ВСУ

18 февраля россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкому
18 февраля россияне нанесли ракетный удар по Хмельницкому
Фото: EPA

Россия с начала суток 18 февраля нанесла по Украине 16 ракетных ударов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Российская Федерация в течение суток нанесла 16 ракетных ударов, в том числе по гражданской инфраструктуре города Хмельницкий и населенного пункта Украинск Донецкой области. В результате чего есть повреждения жилых домов и жертвы среди гражданского населения", – говорится в сообщении.

Также оккупанты нанесли четыре авиаудара и совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"Угроза дальнейших ударов со стороны РФ остается высокой по всей территории Украины", – заявили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid032FQ4TMNPDmT9iL9r68Qbtg3dqZZpM3Nt7cM3yaer6NYFUA4mPZwLNESPSLPPFVEel

Контекст:

В большинстве областей Украины утром была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов энергетики превентивно отключили электричество на фоне ракетной угрозы. Оккупанты выпустили по территории Украины четыре крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, две из них были сбиты украинской ПВО, сообщили ВС ВСУ.

Две ракеты ударили по городу Хмельницкий, одна попала в военный объект, вторая рядом с остановкой общественного транспорта, сообщили местные власти. Два мирных жителя ранены, повреждены гражданские дома, три учебных заведения, выбиты сотни окон.

В "Энергоатоме" заявили, что во время утренней ракетной атаки России 18 февраля зафиксированы пролеты двух российских крылатых ракет рядом с Пивденноукраинской АЭС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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