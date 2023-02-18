Северная Корея запустила баллистическую ракету большой дальности в сторону Японии

Ракета была запущена примерно около 17.21 по местному времени (10.21 по Киеву). По предварительным данным, ракета летела примерно 66 минут и упала в Японское море примерно в 200 км к западу от японского полуострова Осима.
По оценкам министерства, расстояние полета составило около 900 км, а максимальная высота – около 5700 км.
Правительство Японии сообщило о ракете самолетам и судам, курсирующим поблизости, и на данный момент не получило никаких сообщений о повреждениях, причиненных ею.
В ведомстве осудили неоднократные запуски баллистических и других ракет Северной Кореей, заявив, что они угрожают миру и безопасности Японии.
В городе Хакодате на Хоккайдо камера NHK засняла огненный шар, падающий с неба, примерно в то время, когда, по оценке министерства обороны, произошло падение ракеты.
* NHK * https://t.co/UYEfF16kR9#nhk_video pic.twitter.com/JvOcNRHwTp— NHK * (@nhk_news) February 18, 2023
Напряженность вокруг ядерной и ракетной программ КНДР резко возросла в 2022 году, когда Северная Корея выпустила рекордное количество оружия.
Как пишет Japan Times, в ноябре 2022 года Северная Корея провела аналогичный пуск ракеты Hwasong-17 в те же воды возле Хоккайдо, что и 18 февраля.
8 февраля КНДР продемонстрировала почти 11 усовершенствованных межконтинентальных баллистических ракет на ночном военном параде в Пхеньяне, что стало самой большой демонстрацией того, что северокорейские государственные СМИ назвали "потенциалом ядерной атаки", отмечает CNN.