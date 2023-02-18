Северная Корея запустила баллистическую ракету большой дальности в сторону Японии

Ракета была запущена примерно около 17.21 по местному времени (10.21 по Киеву). По предварительным данным, ракета летела примерно 66 минут и упала в Японское море примерно в 200 км к западу от японского полуострова Осима.

По оценкам министерства, расстояние полета составило около 900 км, а максимальная высота – около 5700 км.

Правительство Японии сообщило о ракете самолетам и судам, курсирующим поблизости, и на данный момент не получило никаких сообщений о повреждениях, причиненных ею.

В ведомстве осудили неоднократные запуски баллистических и других ракет Северной Кореей, заявив, что они угрожают миру и безопасности Японии.



Фото: mod.go.jp



В городе Хакодате на Хоккайдо камера NHK засняла огненный шар, падающий с неба, примерно в то время, когда, по оценке министерства обороны, произошло падение ракеты.