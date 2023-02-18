Опасно близко к Пивденноукраинской АЭС пролетели российские ракеты – "Энергоатом"

По оценке "Энергоатома", угроза попадания ракеты в реактор была высокой Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Ракеты рядом с электростанцией заметили в 8.25 и 8.27.

"Воздушные объекты двигались по руслу Южного Буга в направлении города Первомайск Николаевской области и пролетели опасно близко к ядерному объекту. Угроза попасть в реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой – снова была высокой", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что такие действия – очередной акт ядерного терроризма РФ, угрожающий безопасности всего мира.

"В который раз обращаемся к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры по прекращению ядерного терроризма РФ, выводу военных формирований России с территории Запорожской станции и установлению демилитаризованной зоны вокруг нее, а также бесполетной – над всеми атомными объектами Украины", – призвали в "Энергоатоме".

В большинстве областей Украины утром была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов энергетики превентивно отключили электричество на фоне ракетной угрозы. Оккупанты выпустили по территории Украины четыре крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, две из них были сбиты украинской ПВО, сообщили ВС ВСУ.

Две ракеты ударили по городу Хмельницкий, одна попала в военный объект, вторая рядом с остановкой общественного транспорта, сообщили местные власти. Два мирных жителя ранены, повреждены гражданские дома, три учебных заведения, выбиты сотни окон.