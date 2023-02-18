Опасно близко к Пивденноукраинской АЭС пролетели российские ракеты – "Энергоатом"

Ракеты рядом с электростанцией заметили в 8.25 и 8.27.
"Воздушные объекты двигались по руслу Южного Буга в направлении города Первомайск Николаевской области и пролетели опасно близко к ядерному объекту. Угроза попасть в реактор с возможными последствиями – ядерной катастрофой – снова была высокой", – говорится в сообщении.
В "Энергоатоме" подчеркнули, что такие действия – очередной акт ядерного терроризма РФ, угрожающий безопасности всего мира.
"В который раз обращаемся к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры по прекращению ядерного терроризма РФ, выводу военных формирований России с территории Запорожской станции и установлению демилитаризованной зоны вокруг нее, а также бесполетной – над всеми атомными объектами Украины", – призвали в "Энергоатоме".
В большинстве областей Украины утром была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов энергетики превентивно отключили электричество на фоне ракетной угрозы. Оккупанты выпустили по территории Украины четыре крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, две из них были сбиты украинской ПВО, сообщили ВС ВСУ.
Две ракеты ударили по городу Хмельницкий, одна попала в военный объект, вторая рядом с остановкой общественного транспорта, сообщили местные власти. Два мирных жителя ранены, повреждены гражданские дома, три учебных заведения, выбиты сотни окон.
В начале марта 2022 года крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС – оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливают ЗАЭС и Энергодар, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.
1 сентября на станции побывала делегация МАГАТЭ из 14 человек. На ЗАЭС остались сотрудники агентства.
Украина настаивает на выведении российских оккупантов со станции. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что пока на ЗАЭС остаются российские солдаты, "мир остается на грани радиационной катастрофы".
Кроме того, оккупанты несколько раз обстреляли ядерную пусковую установку "Источник нейтронов", расположенную в Харьковском физико-техническом институте.
19 сентября "Энергоатом" сообщил о ракетном ударе оккупантов по промышленной зоне Пивденноукраинской АЭС. Ракета упала в 300 м от ядерных реакторов и оставила воронку диаметром 4 м и глубиной 2 м. В декабре "Энергоатом" зафиксировал пролет дрона-камикадзе Shahed над площадкой Пивденноукраинской АЭС близко к ядерной установке.