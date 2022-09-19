Глава МИД Молдовы осудил обстрел россиянами территории возле Пивденноукраинской АЭС

"Я самым решительным образом осуждаю удар по Пивденноукраинской АЭС на юге Николаевской области Украины, всего в 200 км от границы Молдовы. Продолжающиеся атаки российских сил на ядерные объекты ставят под угрозу всех жителей региона", – написал он в Twitter.

Контекст:

ПАЭС расположена в степной зоне на левом берегу Южного Буга вблизи города Южноукраинск Николаевской области. Построена в 1975–1982 годах. Генерирует электроэнергию тремя энергоблоками-миллионниками ВВЭР-1000.

Оккупанты с начала полномасштабного вторжения неоднократно атаковали ядерные объекты в Украине, но ПАЭС до сих пор не страдала от обстрелов. В июне "Энергоатом" дважды сообщал, что российские ракеты пролетали "критически низко" над станцией. Также в компании не исключают, что целью обстрела Вознесенска Николаевской области 20 августа была именно ПАЭС.

В ночь на 19 сентября российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по территории ПАЭС. По данным "Энергоатома", ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 сентября опубликовал видео ракетного удара оккупантов по ПАЭС.

Оперативное командование "Юг" сообщило, что россияне выпустили по Пивденноукраинской АЭС ракету с комплекса "Искандер". Ударной волной повреждено здание АЭС, разбито более 100 окон. Также вследствие удара отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Пивденноукраинского энергокомплекса, и три высоковольтных линии электропередачи. "В настоящее время все три энергоблока станции работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала нет", – сообщили в пресс-центре.