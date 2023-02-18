В Хмельницком есть прилет в военный объект – глава ОВА

Второй удар россиян пришелся рядом с остановкой общественного транспорта Фото: Сергій Гамалій/ Хмельницька ОДА (ОВА) / Telegram

"Сегодня утром враг нанес два удара по городу Хмельницкому. К сожалению, есть попадание в военный объект, также есть еще одно попадание вблизи остановки общественного транспорта", – написал Гамалий.

Он подтвердил информацию мэра города Александра Симчишина о двух раненых мирных жителях.

"Это мужчина и женщина. Мужчина, получивший осколочное ранение, находился в маршрутке. Раненым оказана медицинская помощь. Их состояние стабильное", – уточнил глава ОВА.

По его словам, взрывной волной повреждены гражданские дома, три учебных заведения, выбиты сотни окон, повреждены 11 автомобилей.