В Хмельницком есть прилет в военный объект – глава ОВА

"Сегодня утром враг нанес два удара по городу Хмельницкому. К сожалению, есть попадание в военный объект, также есть еще одно попадание вблизи остановки общественного транспорта", – написал Гамалий.
Он подтвердил информацию мэра города Александра Симчишина о двух раненых мирных жителях.
"Это мужчина и женщина. Мужчина, получивший осколочное ранение, находился в маршрутке. Раненым оказана медицинская помощь. Их состояние стабильное", – уточнил глава ОВА.
По его словам, взрывной волной повреждены гражданские дома, три учебных заведения, выбиты сотни окон, повреждены 11 автомобилей.
В большинстве областей Украины утром была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов энергетики превентивно отключили электричество на фоне ракетной угрозы.
Гамалий сообщал о двух взрывах в областном центре, позднее стало известно о попаданиях ракет и двух раненых.
Оккупанты выпустили по территории Украины четыре крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, две из них были сбиты украинской ПВО, сообщили ВС ВСУ.