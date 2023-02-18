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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Хмельницком в результате российской атаки есть раненые, повреждены три учебных заведения – мэр

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Симчишин сообщил о последствиях российской атаки
Симчишин сообщил о последствиях российской атаки
Фото: Олександр Симчишин / Telegram

В результате утренней российской ракетной атаки на Хмельницкий, по предварительным данным, два мирных жителя ранены. Об этом сообщил мэр города Александр Симчишин.

"Людям оказана медицинская помощь. Жизни ничего не угрожает", – написал Симчишин.

По его информации, в городе повреждены три учебных заведения, несколько сотен окон в многоэтажных жилых домах, ряд коммерческих объектов, магазинов, кафе.

"Все коммунальные службы работают над ликвидацией последствий террористической атаки. Изменены маршруты общественного транспорта, двигающиеся по улице Петлюры", – сообщил мэр. 

Контекст:

В большинстве областей Украины утром была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов энергетики превентивно отключили электричество на фоне ракетной угрозы.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщал о двух взрывах в областном центре. 

Оккупанты выпустили по территории Украины четыре крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, две из них были сбиты украинской ПВО, сообщили ВС ВСУ.

Теги: Хмельницкий, раненые, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, Александр Симчишин
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