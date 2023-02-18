В Хмельницком в результате российской атаки есть раненые, повреждены три учебных заведения – мэр

"Людям оказана медицинская помощь. Жизни ничего не угрожает", – написал Симчишин.

По его информации, в городе повреждены три учебных заведения, несколько сотен окон в многоэтажных жилых домах, ряд коммерческих объектов, магазинов, кафе.

"Все коммунальные службы работают над ликвидацией последствий террористической атаки. Изменены маршруты общественного транспорта, двигающиеся по улице Петлюры", – сообщил мэр.