В Хмельницком в результате российской атаки есть раненые, повреждены три учебных заведения – мэр

"Людям оказана медицинская помощь. Жизни ничего не угрожает", – написал Симчишин.
По его информации, в городе повреждены три учебных заведения, несколько сотен окон в многоэтажных жилых домах, ряд коммерческих объектов, магазинов, кафе.
"Все коммунальные службы работают над ликвидацией последствий террористической атаки. Изменены маршруты общественного транспорта, двигающиеся по улице Петлюры", – сообщил мэр.
В большинстве областей Украины утром была объявлена воздушная тревога. В ряде регионов энергетики превентивно отключили электричество на фоне ракетной угрозы.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщал о двух взрывах в областном центре.
Оккупанты выпустили по территории Украины четыре крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, две из них были сбиты украинской ПВО, сообщили ВС ВСУ.