Суд задержал подозреваемую в наведении российских ракет по Доброполью – СБУ

СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины Фото: Служба безпеки України / Telegram

По данным следствия, она собирала информацию о местах дислокации и перемещения подразделений вооруженных сил Украины в районе Доброполья Донецкой области, а также передавала оккупантам координаты местных школ и объектов критической инфраструктуры. Эти данные армия РФ использовала для ракетных ударов.

В СБУ выяснили, что передача координат шла через интернет, затем разведданные поступали в штаб 1-го армейского корпуса Южного военного округа РФ.

На основании полученных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других военных формирований).

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.