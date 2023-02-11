ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами в Луганской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Задержанному объявили о подозрении, суд его арестовал
Задержанному объявили о подозрении, суд его арестовал
Фото: EPA

Служба безопасности Украины задержала подозреваемого в сотрудничестве с российскими оккупантами в Луганской области. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 11 февраля в Telegram.

Задержанный – бывший работник местного фермерского хозяйства, который после захвата части региона поддержал российских оккупантов и добровольно начал с ними сотрудничать.

"Он предложил рашистам использовать его частный дом как казарму для проживания личного состава оккупационных группировок. Таким образом, там разместили 14 захватчиков, а также сделали вражеский склад оружия и боеприпасов. Для "расквартирования" других российских оккупантов их приспешник "сливал" адреса местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию. Установлено, что в начале марта прошлого года рашисты обстреляли один из поселков района, а затем выгнали людей из домов. После этого оккупанты заходили в заброшенные дома и похищали имущество граждан", – говорится в сообщении.

По данным следствия, награбленные вещи оккупанты передавали подозреваемому, который доставлял их в захваченный Луганск для продажи или передачи родственникам проживавших там боевиков, а оттуда привозил российским военным водку и папиросы.

"Кроме того, злоумышленник на собственном автомобиле перевозил российских командиров и трактором помогал вытаскивать из грязи их бронетранспортеры. За сотрудничество с агрессором он получил пропуск, позволявший свободно передвигаться на временно оккупированной территории востока Украины", – сообщили в СБУ.

Следствие объявило ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса (предоставление военным формированиям страны-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины). Он арестован.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Луганская область, война России против Украины, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Коронация Чарльза III. Букингемский дворец опубликовал коронационную эмблему. Фото
Галина ГРИШИНА
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
"Упала, поскользнувшись, лицом о ступеньку. Саливанчук сломала нос и получила сотрясение мозга. Фото
Галина ГРИШИНА
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Осужденная за мошенничество россиянка Анна Делви, которая сейчас находится под домашним арестом в Нью-Йорке, снялась в рекламе
Галина ГРИШИНА
Никитюк в купальнике показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
Никитюк в купальнике показала ягодицы с нижнего ракурса. Фото
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Ахеджакова рассказала, кто причастен к отмене единственного спектакля с ее участием в Москве
Галина ГРИШИНА
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
"Раньше была откровенной на сцене, сейчас хочется отображать то, о чем болит сердце". Миша Романова выпустила первую песню на украинском
Галина ГРИШИНА
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото
Королева Нидерландов появилась на мероприятии в платье-вышиванке от украинского производителя за 19 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри
В сети показали реакцию Чарльза III на просьбу вернуть принца Гарри
Галина ГРИШИНА
  Kola выпустила трек о том, как важно любить и беречь свои чувства. Видео
  Kola выпустила трек о том, как важно любить и беречь свои чувства. Видео
Галина ГРИШИНА
Ребрик рассказала о кинокарьере своей старшей дочери
Ребрик рассказала о кинокарьере своей старшей дочери
Галина ГРИШИНА
  Группа "Антитіла" выпустила клип на песню "Фортеця Бахмут", который снимали на настоящих позициях во время выполнения боевых задач. Видео
  Группа "Антитіла" выпустила клип на песню "Фортеця Бахмут", который снимали на настоящих позициях во время выполнения боевых задач. Видео
Галина ГРИШИНА
Родители и сестра оператора Хатчинс, убитой на съемках фильма "Ржавчина", подали в суд на Болдуина
Родители и сестра оператора Хатчинс, убитой на съемках фильма "Ржавчина", подали в суд на Болдуина
Галина ГРИШИНА
  Спустя три дня после нацотбора в Чехии организаторы "Евровидения" подтвердили участие в конкурсе группы, в состав которой входит россиянка
  Спустя три дня после нацотбора в Чехии организаторы "Евровидения" подтвердили участие в конкурсе группы, в состав которой входит россиянка
Галина ГРИШИНА
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Он знает, куда меня нужно "бить", чтобы задеть. Как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Он знает, куда меня нужно "бить", чтобы задеть. Как вампир съедает. Поэтому отношения тяжелые
Галина ГРИШИНА
  Козловский презентовал клип на песню о любви. Видео снимали на Киевском водохранилище, покрытом льдом
  Козловский презентовал клип на песню о любви. Видео снимали на Киевском водохранилище, покрытом льдом
Галина ГРИШИНА
"Самая красивая форма". 21-летняя Аделина Дели из "Холостяка" засветила округлившийся живот в прозрачном наряде
"Самая красивая форма". 21-летняя Аделина Дели из "Холостяка" засветила округлившийся живот в прозрачном наряде
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк крупным планом показала бюст перед объективом (118247)
2
Тина Кароль снялась без бюстгальтера перед зеркалом (92305)
3
С косой и массивными серьгами. В сети показали, как выглядит Тимошенко после отдыха в Дубае (82134)
4
Шольц на брифинге в Елисейском дворце занял место президента Украины. Зеленский с Макроном отреагировали. Фото, видео (69905)
5
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит (56123)
6
49-летняя Клум в блестящих трусах показала себя в полный рост (36348)
7
"Его Величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке (31409)
8
"Профессор из окопа" Шандор о Зеленской: Этот несовершенный мир спасут только женщины (27606)
 
 
 
 