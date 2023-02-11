СБУ задержала подозреваемого в сотрудничестве с оккупантами в Луганской области

Задержанный – бывший работник местного фермерского хозяйства, который после захвата части региона поддержал российских оккупантов и добровольно начал с ними сотрудничать.

"Он предложил рашистам использовать его частный дом как казарму для проживания личного состава оккупационных группировок. Таким образом, там разместили 14 захватчиков, а также сделали вражеский склад оружия и боеприпасов. Для "расквартирования" других российских оккупантов их приспешник "сливал" адреса местных жителей, выехавших на подконтрольную украинским властям территорию. Установлено, что в начале марта прошлого года рашисты обстреляли один из поселков района, а затем выгнали людей из домов. После этого оккупанты заходили в заброшенные дома и похищали имущество граждан", – говорится в сообщении.

По данным следствия, награбленные вещи оккупанты передавали подозреваемому, который доставлял их в захваченный Луганск для продажи или передачи родственникам проживавших там боевиков, а оттуда привозил российским военным водку и папиросы.

"Кроме того, злоумышленник на собственном автомобиле перевозил российских командиров и трактором помогал вытаскивать из грязи их бронетранспортеры. За сотрудничество с агрессором он получил пропуск, позволявший свободно передвигаться на временно оккупированной территории востока Украины", – сообщили в СБУ.

Следствие объявило ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса (предоставление военным формированиям страны-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины). Он арестован.