С наступлением морозов темпы военных действий на востоке увеличатся – ISW

По мнению аналитиков, этому будут способствовать погодные условия. Как отметили в институте, земля на линии Кременная – Сватово, где войска обеих сторон увязли в грязи, замерзает.
Кроме того, эксперты отреагировали на информацию, которую распространяют в социальных сетях, о том, что украинское добровольческое подразделение специальной воздушной разведки "Карлсон" якобы пересекло Днепр и вышло на левый берег. По мнению аналитиков, если информация подтвердится, эта операция станет плацдармом для последующих украинских действий на восточном берегу. Как отметили в ISW, то, что россияне укрепляются на левом берегу, показывает, что они ожидают наступательных действий со стороны Украины.
В начале апреля РФ вывела свои войска из Киевской, Черниговской и Сумской областей. В конце августа – сентябре силы обороны начали контрнаступление, в ходе которого освободили почти всю Харьковскую область, деоккупировали тысячи километров территории на юге Украины и вышли там на рубеж по правому берегу Днепра.
Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк отмечала, что на данном этапе ВСУ считают более целесообразным не атаковать, а держать огневой контроль над территорией на левом берегу Днепра, где враг после отступления из Херсона обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники "и туда достает наша артиллерия".
Согласно данным Генштаба, военные РФ продолжают наступление лишь на бахмутском и авдеевском направлениях, на остальных – преимущественно обороняются.