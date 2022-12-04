С наступлением морозов темпы военных действий на востоке увеличатся – ISW

По мнению аналитиков, этому будут способствовать погодные условия. Как отметили в институте, земля на линии Кременная – Сватово, где войска обеих сторон увязли в грязи, замерзает.

Кроме того, эксперты отреагировали на информацию, которую распространяют в социальных сетях, о том, что украинское добровольческое подразделение специальной воздушной разведки "Карлсон" якобы пересекло Днепр и вышло на левый берег. По мнению аналитиков, если информация подтвердится, эта операция станет плацдармом для последующих украинских действий на восточном берегу. Как отметили в ISW, то, что россияне укрепляются на левом берегу, показывает, что они ожидают наступательных действий со стороны Украины.