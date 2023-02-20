В Пентагоне и Госдепе США рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи для Украины

Его цитирует пресс-служба Госдепа.
"Этот пакет помощи в области безопасности включает в себя больше боеприпасов для предоставленных США HIMARS и гаубиц, которые Украина так эффективно использует для защиты своей страны, а также больше Javelin, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством", – сообщил Блинкен.
Пресс-служба министерства обороны США опубликовала подробный список помощи Украине. В него войдут:
По состоянию на 20 февраля Администрация Байдена выделила на помощь Украине $30,4 млрд, проинформировали в Пентагоне. В частности, с момента вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Вашингтон напривил помощи на $29,8 млрд.
Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.
Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года.