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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Пентагоне и Госдепе США рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи для Украины

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США передадут Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS, сообщили в Пентагоне
США передадут Украине боеприпасы для РСЗО HIMARS, сообщили в Пентагоне
Фото: depositphotos.com

20 февраля во время визита в Киев президент США Байден объявил о новом пакете помощи для Украины в размере почти $500 млн. Это уже 32-й пакет военной помощи с августа 2021 года, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен 20 февраля.

Его цитирует пресс-служба Госдепа.

"Этот пакет помощи в области безопасности включает в себя больше боеприпасов для предоставленных США HIMARS и гаубиц, которые Украина так эффективно использует для защиты своей страны, а также больше Javelin, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством", – сообщил Блинкен.

Пресс-служба министерства обороны США опубликовала подробный список помощи Украине. В него войдут:

  • дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • артиллерийские снаряды;
  • минометные снаряды;
  • четыре радиолокационные системы;
  • дополнительные ПТРК Javelin и подрывные снаряды к ним;
  • около 2 тыс. противотанковых ракет;
  • четыре боевые машины пехоты Bradley;
  • две тактические машины;
  • противопехотные мины Claymore;
  • приборы ночного видения;
  • средства связи;
  • медицинские средства;
  • запчасти для техники.

По состоянию на 20 февраля Администрация Байдена выделила на помощь Украине $30,4 млрд, проинформировали в Пентагоне. В частности, с момента вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Вашингтон напривил помощи на $29,8 млрд.

Контекст:

Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.

Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года.

Теги: США, Украина, Пентагон, военная помощь, РСЗО, Энтони Блинкен, Javelin, HIMARS
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