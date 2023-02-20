В Пентагоне и Госдепе США рассказали, что войдет в новый пакет военной помощи для Украины

Его цитирует пресс-служба Госдепа.

"Этот пакет помощи в области безопасности включает в себя больше боеприпасов для предоставленных США HIMARS и гаубиц, которые Украина так эффективно использует для защиты своей страны, а также больше Javelin, противотанковых систем и радаров наблюдения за воздушным пространством", – сообщил Блинкен.

Пресс-служба министерства обороны США опубликовала подробный список помощи Украине. В него войдут:

дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS;

артиллерийские снаряды;

минометные снаряды;

четыре радиолокационные системы;

дополнительные ПТРК Javelin и подрывные снаряды к ним;

около 2 тыс. противотанковых ракет;

четыре боевые машины пехоты Bradley;

две тактические машины;

противопехотные мины Claymore;

приборы ночного видения;

средства связи;

медицинские средства;

запчасти для техники.

По состоянию на 20 февраля Администрация Байдена выделила на помощь Украине $30,4 млрд, проинформировали в Пентагоне. В частности, с момента вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года Вашингтон напривил помощи на $29,8 млрд.