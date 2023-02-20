"Наше союзничество с Америкой действительно укрепляет мир". Зеленский подвел итоги визита Байдена в Украину

"Сегодняшний день был символичен. 362-й день полномасштабной войны, а мы в нашей свободной столице нашей свободной страны принимаем с визитом нашего мощного союзника – президента Соединенных Штатов Америки [Джо Байдена] – и говорим с ним о будущем Украины, наших отношениях, всей Европе и глобальной демократии. Это показатель, насколько Украина устойчива. И насколько Украина важна для мира", – подчеркнул Зеленский.
Через девять лет после самых страшных событий Майдана и начала российской агрессии Украина больше чем когда-либо уверена, что справедливость все же будет восстановлена, добавил глава государства.
"Государство-агрессор, последовательно шедшее к тому, чтобы стать государством-террористом, будет отвечать за свои преступления. Будет отвечать благодаря усилиям Украины и всем нашим партнерам, всему свободному миру, всем, кто сейчас помогает нам защищать нашу независимость, свободу и международный правопорядок. Мы победим в этом историческом противостоянии", – заявил украинский лидер.
Зеленский рассказал, что 20 февраля во время встречи с Байденом он говорил, в частности, о том, как уже в этом году сделать все для совместной победы Украины, США и других союзников в войне, начатой Россией.
"Конкретные шаги для этого известны. Наши оборонные нужды для этого известны. Какие активные действия для этого нужны – действия, прежде всего, наших воинов на фронте, – тоже хорошо известно нашим партнерам. Нужна только решительность", – убежден глава Украинского государства..
Он подчеркнул, что 20 февраля во время переговоров увидел такую решимость Байдена и Соединенных Штатов Америки.
"И я хочу поблагодарить господина президента за этот его визит и за переговоры – действительно полезные. Благодарю также от имени всех украинцев всех американцев – обычных людей и лидеров общин и сообществ, членов Конгресса от обеих партий и всех членов команды президента Байдена – за то, что наши отношения, между Украиной и Америкой, достигли исторически наиболее содержательного уровня. Нас можно назвать настоящими союзниками, и наше союзничество с Америкой действительно укрепляет мир", – подытожил Зеленский.
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Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.
Президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн.
Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года. Также это первый визит президента США в Украину за 15 лет. Последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш – младший в 2008 году.
Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу 21–23 февраля. По словам координатора по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джона Кирби, президент США встретится в Варшаве со своим польским коллегой Анджеем Дудой и выступит с обращением, в котором "ясно даст понять", что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.