"Наше союзничество с Америкой действительно укрепляет мир". Зеленский подвел итоги визита Байдена в Украину

"Сегодняшний день был символичен. 362-й день полномасштабной войны, а мы в нашей свободной столице нашей свободной страны принимаем с визитом нашего мощного союзника – президента Соединенных Штатов Америки [Джо Байдена] – и говорим с ним о будущем Украины, наших отношениях, всей Европе и глобальной демократии. Это показатель, насколько Украина устойчива. И насколько Украина важна для мира", – подчеркнул Зеленский.

Через девять лет после самых страшных событий Майдана и начала российской агрессии Украина больше чем когда-либо уверена, что справедливость все же будет восстановлена, добавил глава государства.

"Государство-агрессор, последовательно шедшее к тому, чтобы стать государством-террористом, будет отвечать за свои преступления. Будет отвечать благодаря усилиям Украины и всем нашим партнерам, всему свободному миру, всем, кто сейчас помогает нам защищать нашу независимость, свободу и международный правопорядок. Мы победим в этом историческом противостоянии", – заявил украинский лидер.

Зеленский рассказал, что 20 февраля во время встречи с Байденом он говорил, в частности, о том, как уже в этом году сделать все для совместной победы Украины, США и других союзников в войне, начатой Россией.

"Конкретные шаги для этого известны. Наши оборонные нужды для этого известны. Какие активные действия для этого нужны – действия, прежде всего, наших воинов на фронте, – тоже хорошо известно нашим партнерам. Нужна только решительность", – убежден глава Украинского государства..

Он подчеркнул, что 20 февраля во время переговоров увидел такую решимость Байдена и Соединенных Штатов Америки.

"И я хочу поблагодарить господина президента за этот его визит и за переговоры – действительно полезные. Благодарю также от имени всех украинцев всех американцев – обычных людей и лидеров общин и сообществ, членов Конгресса от обеих партий и всех членов команды президента Байдена – за то, что наши отношения, между Украиной и Америкой, достигли исторически наиболее содержательного уровня. Нас можно назвать настоящими союзниками, и наше союзничество с Америкой действительно укрепляет мир", – подытожил Зеленский.