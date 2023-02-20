Байден во время визита в Украину надел такой же сине-желтый галстук, в котором два месяца назад встречал Зеленского в Белом доме

Зеленский выбрал одежду в стиле милитари, состоящую из брюк и свитера от украинского бренда с вышивкой на груди в виде трезубца.

Первая леди Украины во время встречи с Байденом была в темных брюках, гольфе и темно-синем укороченном пальто с брошью в виде веточки рябины.

Фото: ЕРА

В этом же галстуке Байден встречал президента Украины Владимира Зеленского два месяца назад в Белом доме (Вашингтон, США).