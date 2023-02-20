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20 февраля, 2023
 
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Байден во время визита в Украину надел такой же сине-желтый галстук, в котором два месяца назад встречал Зеленского в Белом доме

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Зеленские встретили Байдена в Киеве
Зеленские встретили Байдена в Киеве
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден во время неожиданного визита в Украину 20 февраля был в темно-синем костюме, белой рубашке и желто-синем галстуке. Снимки Байдена в Киеве во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и его женой Еленой опубликовало фотоагентство ЕРА.

Зеленский выбрал одежду в стиле милитари, состоящую из брюк и свитера от украинского бренда с вышивкой на груди в виде трезубца.

Первая леди Украины во время встречи с Байденом была в темных брюках, гольфе и темно-синем укороченном пальто с брошью в виде веточки рябины.

Фото: ЕРА

В этом же галстуке Байден встречал президента Украины Владимира Зеленского два месяца назад в Белом доме (Вашингтон, США).

Контекст:

Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.

Президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн.

Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года. Также это первый визит президента США в Украину за 15 лет. Последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш – младший в 2008 году.

Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу 21–23 февраля. По словам координатора по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джона Кирби, президент США встретится в Варшаве со своим польским коллегой Анджеем Дудой и выступит с обращением, в котором "ясно даст понять", что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Киев, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский, мода и красота
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