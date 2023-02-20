Стивен Кинг о визите Байдена в Киев: У этого человека ярд мужества

"Говорите что хотите о Джо Байдене – у этого человека ярд мужества", – коротко написал Кинг.

Сам Кинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских оккупантов. Так, 28 февраля 2022 года писатель заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью "Я вместе c Украиной".

5 марта он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.