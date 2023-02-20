Стивен Кинг о визите Байдена в Киев: У этого человека ярд мужества

"Говорите что хотите о Джо Байдене – у этого человека ярд мужества", – коротко написал Кинг.
Сам Кинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских оккупантов. Так, 28 февраля 2022 года писатель заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью "Я вместе c Украиной".
5 марта он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.
Say whatever you want about Joe Biden—the man’s got a yard of guts.— Stephen King (@StephenKing) February 20, 2023
Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.
Президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн.
Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года. Также это первый визит президента США в Украину за 15 лет. Последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш – младший в 2008 году.
Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу 21–23 февраля. По словам координатора по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джона Кирби, президент США встретится в Варшаве со своим польским коллегой Анджеем Дудой и выступит с обращением, в котором "ясно даст понять", что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.