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20 февраля, 2023
 
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Стивен Кинг о визите Байдена в Киев: У этого человека ярд мужества

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Зеленский и Байден встретились в Киеве
Зеленский и Байден встретились в Киеве
Фото: ЕРА

Американский писатель Стивен Кинг 20 февраля в Twitter прокомментировал внезапный визит президента США Джо Байдена в Киев.

"Говорите что хотите о Джо Байдене – у этого человека ярд мужества", – коротко написал Кинг.

Сам Кинг после полномасштабного вторжения РФ в Украину многократно высказывался в поддержку украинцев, осуждая действия российских оккупантов. Так, 28 февраля 2022 года писатель заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью "Я вместе c Украиной".

5 марта он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.

Контекст:

Байден приехал в Киев утром 20 февраля – в День памяти героев Небесной сотни. Его визит не был анонсирован, хотя в украинском МИД намекали на приезд топ-гостей.

Президент США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $500 млн.

Это первый визит Байдена в Украину с начала полномасштабной войны, развязанной Россией. С Зеленским он встречался в Вашингтоне в декабре прошлого года. Также это первый визит президента США в Украину за 15 лет. Последний раз Украину посещал 43-й президент США Джордж Буш – младший в 2008 году.

Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу 21–23 февраля. По словам координатора по стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джона Кирби, президент США встретится в Варшаве со своим польским коллегой Анджеем Дудой и выступит с обращением, в котором "ясно даст понять", что США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Украина, Джо Байден, Стивен Кинг, Владимир Зеленский, война России против Украины
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