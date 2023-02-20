США выделят Украине еще $10 млн на ремонт энергетического оборудования – Блинкен

Блинкен: Мы будем стоять вместе с Украиной столько, сколько потребуется Фото: EPA

"Я распорядился выделить дополнительные $10 млн на поддержку наших постоянных усилий по оказанию чрезвычайной помощи для поддержки энергетической инфраструктуры Украины в условиях непрерывных ракетных и беспилотных атак со стороны России", – заявил Блинкен.

Также он подчеркнул, что США "продолжают сплачивать мир в поддержку Украины". Госдеп приветствует то, что более 50 стран "объединиться в знак солидарности с Украиной".

"Только Россия может прекратить свою войну сегодня. Пока она этого не сделает, мы будем стоять вместе с Украиной столько, сколько потребуется для укрепления ее военных на поле боя, чтобы они имели как можно более сильную позицию за любым будущим столом переговоров", – добавил государственный секретарь США.

Он также проинформировал, что войдет в новый пакет военной помощи от США Украине.