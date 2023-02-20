США выделят Украине еще $10 млн на ремонт энергетического оборудования – Блинкен

"Я распорядился выделить дополнительные $10 млн на поддержку наших постоянных усилий по оказанию чрезвычайной помощи для поддержки энергетической инфраструктуры Украины в условиях непрерывных ракетных и беспилотных атак со стороны России", – заявил Блинкен.
Также он подчеркнул, что США "продолжают сплачивать мир в поддержку Украины". Госдеп приветствует то, что более 50 стран "объединиться в знак солидарности с Украиной".
"Только Россия может прекратить свою войну сегодня. Пока она этого не сделает, мы будем стоять вместе с Украиной столько, сколько потребуется для укрепления ее военных на поле боя, чтобы они имели как можно более сильную позицию за любым будущим столом переговоров", – добавил государственный секретарь США.
Он также проинформировал, что войдет в новый пакет военной помощи от США Украине.
18 января стало известно, что Администрация президента США Джо Байдена предоставит $125 млн на материалы для устранения последствий ударов РФ по энергетической инфраструктуре.
Состоянием на 19 февраля дефицит мощности в украинской энергосистеме отсутствует и не прогнозируется, все электростанции работают согласно командами диспетчеров НЭК "Укрэнерго" и графикам. В то же время 17 февраля 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что хотя отключений света в стране нет уже почти неделю, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.