Неделя без дефицита. Энергосистеме Украины хватает мощности, отключения возможны в двух областях из-за ремонтов – "Укрэнерго"

Отключения по графику применяют в Одесской области, они также возможны в Киевской Фото: depositphotos.com

Впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему "Укрэнерго" сообщило об отсутствии дефицита мощности ровно неделю назад, 12 февраля.

Сегодня, отметили в компании, потребление электроэнергии в стране самое низкое за всю неделю, что характерно для утра воскресенья. Энергетики прогнозируют рост потребления вечером и завтра утром.

"Сейчас для энергосистемы чрезвычайно важно избегать как пиковых нагрузок, так и провалов в потреблении. Просим распределять пользование энергоемкими приборами в течение суток", – говорится в сообщении.

Лимиты потребления областям не назначали из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. В то же время при изменении ситуации и при росте потребления возможно применение отключений, предупредили в компании.

Отключения по графику все еще вынужденно применяются из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе области. Почасовые отключения возможны также в отдельных районах Киева и Киевской области в связи с проведением облэнерго ремонтных работ.

"Без выходных продолжаются ремонтные работы в Одесской области и других регионах, где магистральные сети неоднократно были атакованы ракетами и дронами россиян", – добавили в "Укрэнерго".

Замеры фактического потребления в областях продолжат с завтрашнего дня.