Неделя без дефицита. Энергосистеме Украины хватает мощности, отключения возможны в двух областях из-за ремонтов – "Укрэнерго"

Впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему "Укрэнерго" сообщило об отсутствии дефицита мощности ровно неделю назад, 12 февраля.
Сегодня, отметили в компании, потребление электроэнергии в стране самое низкое за всю неделю, что характерно для утра воскресенья. Энергетики прогнозируют рост потребления вечером и завтра утром.
"Сейчас для энергосистемы чрезвычайно важно избегать как пиковых нагрузок, так и провалов в потреблении. Просим распределять пользование энергоемкими приборами в течение суток", – говорится в сообщении.
Лимиты потребления областям не назначали из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. В то же время при изменении ситуации и при росте потребления возможно применение отключений, предупредили в компании.
Отключения по графику все еще вынужденно применяются из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе области. Почасовые отключения возможны также в отдельных районах Киева и Киевской области в связи с проведением облэнерго ремонтных работ.
"Без выходных продолжаются ремонтные работы в Одесской области и других регионах, где магистральные сети неоднократно были атакованы ракетами и дронами россиян", – добавили в "Укрэнерго".
Замеры фактического потребления в областях продолжат с завтрашнего дня.
С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе. Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
17 февраля 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что хотя отключений света в стране нет уже почти неделю, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.