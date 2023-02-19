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Неделя без дефицита. Энергосистеме Украины хватает мощности, отключения возможны в двух областях из-за ремонтов – "Укрэнерго"

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Отключения по графику применяют в Одесской области, они также возможны в Киевской
Отключения по графику применяют в Одесской области, они также возможны в Киевской
Фото: depositphotos.com

Дефицит мощности в украинской энергосистеме отсутствует и не прогнозируется, все электростанции работают согласно командами диспетчеров НЭК "Укрэнерго" и графикам. Об этом говорится в сводке "Укрэнерго" 19 февраля.

Впервые за время осенне-зимних атак России на украинскую энергетическую систему "Укрэнерго" сообщило об отсутствии дефицита мощности ровно неделю назад, 12 февраля. 

Сегодня, отметили в компании, потребление электроэнергии в стране самое низкое за всю неделю, что характерно для утра воскресенья. Энергетики прогнозируют рост потребления вечером и завтра утром.

"Сейчас для энергосистемы чрезвычайно важно избегать как пиковых нагрузок, так и провалов в потреблении. Просим распределять пользование энергоемкими приборами в течение суток", – говорится в сообщении. 

Лимиты потребления областям не назначали из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. В то же время при изменении ситуации и при росте потребления возможно применение отключений, предупредили в компании. 

Отключения по графику все еще вынужденно применяются из-за сетевых ограничений в Одессе и Одесском районе области. Почасовые отключения возможны также в отдельных районах Киева и Киевской области в связи с проведением облэнерго ремонтных работ.

"Без выходных продолжаются ремонтные работы в Одесской области и других регионах, где магистральные сети неоднократно были атакованы ракетами и дронами россиян", – добавили в "Укрэнерго".

Замеры фактического потребления в областях продолжат с завтрашнего дня. 

Контекст:

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

17 февраля 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что хотя отключений света в стране нет уже почти неделю, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.

Теги: энергетика, Укрэнерго, электричество, Киевская область, Одесская область, электроэнергия, электроснабжение, отключение света, веерные отключения, ограничения
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