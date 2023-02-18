Путин уже полностью проиграл одну войну: свою энергетическую войну с Европой – Кулеба

Кулеба и Хабек встретились во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в эти дни, и обсудили энергетическую ситуацию в Украине и Европе.
"Мы сошлись во мнении, что Путин уже полностью проиграл одну войну: свою энергетическую войну с Европой", – написал Кулеба.
Он также подчеркнул, что Хабек является "большим другом Украины", и поблагодарил его за "решающую поддержку Германии" в восстановлении украинской энергосистемы, поврежденной российскими ударами.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия". Это произошло на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".
В конце декабря Совет ЕС утвердил механизм ограничения цен на российский газ на уровне €180 за мегаватт-час. Он вступил в силу 15 февраля 2023 года и будет действовать год.
В начале января цены на газ в Европе упали до уровня, который был до полномасштабного вторжения России в Украину, – до €64,22 за мегаватт-час ($670,72 за 1 тыс. м³).
С февраля 2022 года Европейский союз сократил поставки газа из России на 80%, сообщила 13 января президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
В частности, министр финансов Германии заявил 18 января, что страна больше не зависит от импорта энергоносителей из России.