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Путин уже полностью проиграл одну войну: свою энергетическую войну с Европой – Кулеба

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Кулеба и Хабек обсудили энергетику в Украине и ЕС
Кулеба и Хабек обсудили энергетику в Украине и ЕС
Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и вице-канцлер Германии Роберт Хабек и пришли к выводу о победе над президентом РФ Владимиром Путиным в сфере энергетики в Европе. Об этом Кулеба написал в Twitter 17 февраля.

Кулеба и Хабек встретились во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в эти дни, и обсудили энергетическую ситуацию в Украине и Европе. 

"Мы сошлись во мнении, что Путин уже полностью проиграл одну войну: свою энергетическую войну с Европой", – написал Кулеба. 

Он также подчеркнул, что Хабек является "большим другом Украины", и поблагодарил его за "решающую поддержку Германии" в восстановлении украинской энергосистемы, поврежденной российскими ударами. 

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия". Это произошло на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".

В конце декабря Совет ЕС утвердил механизм ограничения цен на российский газ на уровне €180 за мегаватт-час. Он вступил в силу 15 февраля 2023 года и будет действовать год.

В начале января цены на газ в Европе упали до уровня, который был до полномасштабного вторжения России в Украину, – до €64,22 за мегаватт-час ($670,72 за 1 тыс. м³).

С февраля 2022 года Европейский союз сократил поставки газа из России на 80%, сообщила 13 января президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В частности, министр финансов Германии заявил 18 января, что страна больше не зависит от импорта энергоносителей из России

Теги: энергетика, Дмитрий Кулеба, Европейский союз, Европа, Евросоюз, российский газ, Роберт Хабек, ЕС, российская нефть
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