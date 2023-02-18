Путин уже полностью проиграл одну войну: свою энергетическую войну с Европой – Кулеба

Кулеба и Хабек обсудили энергетику в Украине и ЕС Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Кулеба и Хабек встретились во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в эти дни, и обсудили энергетическую ситуацию в Украине и Европе.

"Мы сошлись во мнении, что Путин уже полностью проиграл одну войну: свою энергетическую войну с Европой", – написал Кулеба.

Он также подчеркнул, что Хабек является "большим другом Украины", и поблагодарил его за "решающую поддержку Германии" в восстановлении украинской энергосистемы, поврежденной российскими ударами.