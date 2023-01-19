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Министр финансов Германии заявил, что страна больше не зависит от импорта энергоносителей из России

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Линднер рассказал, как Германии удалось отойти от потребления российского газа
Линднер рассказал, как Германии удалось отойти от потребления российского газа
Фото: EPA

Германия нашла новые источники энергии после того, как Россия перекрыла газовый кран в Европу в 2022 году. Об этом заявил в интервью BBC News министр финансов страны Кристиан Линднер.

Он сказал, что Германия полностью диверсифицировала свою энергетическую инфраструктуру после вторжения России в Украину. Теперь Германия по-прежнему зависит от импорта энергоносителей, но уже не из РФ, а от мировых рынков.

Линднер отметил, что в Германии был построен новый терминал для сжиженного природного газа в очень сжатые сроки – примерно за восемь месяцев, по его словам. Также запланированы дополнительные инвестиции в инфраструктуру. По словам министра, это лишь один пример серьезных изменений в политике Германии.

BBC News отмечает, что после газового кризиса в погоне за альтернативными источниками энергии Германия вновь открыла угольные электростанции, отложила планы по закрытию трех оставшихся атомных электростанций и настаивала на увеличении мощностей для хранения природного газа, импортируемого из других стран, таких как Норвегия и США.

Контекст:

До 24 февраля Германия импортировала из России около 40% необходимых ей объемов газа. После полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

За восемь месяцев Евросоюз на две трети заместил российский газ, заявляла 19 октября президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

25 октября агентство Bloomberg сообщило, что страны Евросоюза накопили больше газа, чем необходимо, а сочетание "необычайно теплой погоды" и импорта сжиженного газа способствует тому, что газовые хранилища почти заполнены. Цены на газ резко упали и составляют менее трети своего летнего пика, говорилось в статье.

31 октября "Немецкая волна" сообщила, что газовые хранилища в Германии заполнены на 98,52%, а в Европе в целом – на 94,34%.

9 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что на российские энергоносители рассчитывать больше не стоит.

Теги: Германия, газ, экономика, энергетика, Кристиан Линднер, российский газ
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