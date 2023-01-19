Министр финансов Германии заявил, что страна больше не зависит от импорта энергоносителей из России

Он сказал, что Германия полностью диверсифицировала свою энергетическую инфраструктуру после вторжения России в Украину. Теперь Германия по-прежнему зависит от импорта энергоносителей, но уже не из РФ, а от мировых рынков.

Линднер отметил, что в Германии был построен новый терминал для сжиженного природного газа в очень сжатые сроки – примерно за восемь месяцев, по его словам. Также запланированы дополнительные инвестиции в инфраструктуру. По словам министра, это лишь один пример серьезных изменений в политике Германии.

BBC News отмечает, что после газового кризиса в погоне за альтернативными источниками энергии Германия вновь открыла угольные электростанции, отложила планы по закрытию трех оставшихся атомных электростанций и настаивала на увеличении мощностей для хранения природного газа, импортируемого из других стран, таких как Норвегия и США.