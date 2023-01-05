Ермак о падении цен на газ: Задушить экономику России – задача демократического мира

"Цена газа на торгах в Европе опустилась ниже $700 за тысячу кубометров впервые с сентября 2021 года", – отметил Ермак.
По его словам, в дальнейшем необходимо ввести газовое эмбарго против России.
"Задушить экономику агрессора – это важная задача демократического мира", – подчеркнул глава ОП.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия". Это произошло на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в октябре, что с начала вторжения РФ в Украину ЕС заместил российский газ на две трети.
В конце декабря Совет ЕС утвердил механизм ограничения цен на российский газ на уровне €1899 за 1 тыс. м³. Он вступит в силу 15 февраля и будет действовать год.