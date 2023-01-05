Ермак о падении цен на газ: Задушить экономику России – задача демократического мира

По словам Ермака, в дальнейшем необходимо ввести газовое эмбарго против России Фото: Андрій Єрмак / Telegarm

"Цена газа на торгах в Европе опустилась ниже $700 за тысячу кубометров впервые с сентября 2021 года", – отметил Ермак.

По его словам, в дальнейшем необходимо ввести газовое эмбарго против России.

"Задушить экономику агрессора – это важная задача демократического мира", – подчеркнул глава ОП.