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В Великобритании начал действовать запрет на импорт российского сжиженного газа

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Доля российского газа в 2021 году составляла 4% от всего потребления Британии
Доля российского газа в 2021 году составляла 4% от всего потребления Британии
Фото: ЕРА (иллюстративное)

1 января 2023 года Великобритания прекратила импорт российского сжиженного газа. Об этом министерство иностранных дел страны проинформировало в Twitter.

"Сегодня Соединенное Королевство прекратило весь импорт российского сжиженного природного газа. Мы отрезаем Путина от финансирования его незаконной войны и поддерживаем страны по всему миру, чтобы уменьшить их собственную зависимость", – говорится в сообщении.

О том, что Великобритания до конца 2022 года откажется от российских нефти и газа, в правительстве страны заявляли в первые недели полномасштабного вторжения РФ в Украину, в начале марта.

1 января в Соединенном Королевстве начал действовать запрет на поставки российского газа, отмечается на сайте правительства.

Согласно данным британского правительства, в 2021 году доля российского газа составляла 4% от всего потребления Великобритании. Импорт нефти и угля из РФ составлял 9% и 27% соответственно. Совокупная стоимость этих энергоресурсов на тот момент была £4,5 млрд. В течение 2022-го объемы импорта снизились до £3,36 млрд (по состоянию на октябрь), российский газ страна прекратила импортировать в начале вторжения. Июнь 2022-го стал первым за 22 года месяцем, когда Британия не закупала у РФ ископаемые виды топлива.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, газ, импорт, запрет, эмбарго, финансирование, российский газ, Британия, топливо
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