В Великобритании начал действовать запрет на импорт российского сжиженного газа

Доля российского газа в 2021 году составляла 4% от всего потребления Британии Фото: ЕРА (иллюстративное)

"Сегодня Соединенное Королевство прекратило весь импорт российского сжиженного природного газа. Мы отрезаем Путина от финансирования его незаконной войны и поддерживаем страны по всему миру, чтобы уменьшить их собственную зависимость", – говорится в сообщении.

Today the UK has ended all imports of Russian Liquefied Natural Gas.



We’re cutting Putin off from funding his illegal war and supporting countries around the world to reduce their own dependency.#StandWithUkraine pic.twitter.com/AXEHYhZhSK — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) January 1, 2023

О том, что Великобритания до конца 2022 года откажется от российских нефти и газа, в правительстве страны заявляли в первые недели полномасштабного вторжения РФ в Украину, в начале марта.

1 января в Соединенном Королевстве начал действовать запрет на поставки российского газа, отмечается на сайте правительства.

Согласно данным британского правительства, в 2021 году доля российского газа составляла 4% от всего потребления Великобритании. Импорт нефти и угля из РФ составлял 9% и 27% соответственно. Совокупная стоимость этих энергоресурсов на тот момент была £4,5 млрд. В течение 2022-го объемы импорта снизились до £3,36 млрд (по состоянию на октябрь), российский газ страна прекратила импортировать в начале вторжения. Июнь 2022-го стал первым за 22 года месяцем, когда Британия не закупала у РФ ископаемые виды топлива.