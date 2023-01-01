В Великобритании начал действовать запрет на импорт российского сжиженного газа

"Сегодня Соединенное Королевство прекратило весь импорт российского сжиженного природного газа. Мы отрезаем Путина от финансирования его незаконной войны и поддерживаем страны по всему миру, чтобы уменьшить их собственную зависимость", – говорится в сообщении.
Today the UK has ended all imports of Russian Liquefied Natural Gas.— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) January 1, 2023
We’re cutting Putin off from funding his illegal war and supporting countries around the world to reduce their own dependency.#StandWithUkraine pic.twitter.com/AXEHYhZhSK
О том, что Великобритания до конца 2022 года откажется от российских нефти и газа, в правительстве страны заявляли в первые недели полномасштабного вторжения РФ в Украину, в начале марта.
1 января в Соединенном Королевстве начал действовать запрет на поставки российского газа, отмечается на сайте правительства.
Согласно данным британского правительства, в 2021 году доля российского газа составляла 4% от всего потребления Великобритании. Импорт нефти и угля из РФ составлял 9% и 27% соответственно. Совокупная стоимость этих энергоресурсов на тот момент была £4,5 млрд. В течение 2022-го объемы импорта снизились до £3,36 млрд (по состоянию на октябрь), российский газ страна прекратила импортировать в начале вторжения. Июнь 2022-го стал первым за 22 года месяцем, когда Британия не закупала у РФ ископаемые виды топлива.