В Финляндию прибыл первый терминал для переработки сжиженного газа. Он позволит отказаться от поставок из России

Он позволит Финляндии принимать танкеры с газом от иностранных поставщиков и заменить российский трубопроводный газ.

"Проект обеспечит поставку газа для промышленности, производства энергии и домашних хозяйств, а также обеспечит бесперебойность поставок в Финляндию начиная с зимы 2023 года. Плавучий терминал оказался самым быстрым и эффективным решением для поэтапной ликвидации зависимости Финляндии от российского газа и обеспечения непрерывности поставок газа в Финляндию при различных сценариях в далеком будущем", – говорится в сообщении компании.

Размеры судна – 291 м на 43 м, при полной загрузке оно вмещает около 68 тыс. тонн сжиженного природного газа. В Gasgrid отмечают, что проект позволит поставлять газ в страны Балтии и в Польшу по трубопроводу Balticconnector. Финляндия арендовала Exemplar на 10 лет, это будет стоить ей €460 млн.