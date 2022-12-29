В Финляндию прибыл первый терминал для переработки сжиженного газа. Он позволит отказаться от поставок из России

Он позволит Финляндии принимать танкеры с газом от иностранных поставщиков и заменить российский трубопроводный газ.
"Проект обеспечит поставку газа для промышленности, производства энергии и домашних хозяйств, а также обеспечит бесперебойность поставок в Финляндию начиная с зимы 2023 года. Плавучий терминал оказался самым быстрым и эффективным решением для поэтапной ликвидации зависимости Финляндии от российского газа и обеспечения непрерывности поставок газа в Финляндию при различных сценариях в далеком будущем", – говорится в сообщении компании.
Размеры судна – 291 м на 43 м, при полной загрузке оно вмещает около 68 тыс. тонн сжиженного природного газа. В Gasgrid отмечают, что проект позволит поставлять газ в страны Балтии и в Польшу по трубопроводу Balticconnector. Финляндия арендовала Exemplar на 10 лет, это будет стоить ей €460 млн.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
21 мая Gasgrid Finland сообщила, что российский "Газпром" прекратил поставки газа в Финляндию.
5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия".
К сентябрю использование природного газа в Финляндии сократилось вдвое, сообщила 14 сентября финская газета Helsingin Sanomat. Такое снижение потребления является рекордом в Европе. По мнению экспертов, одно из объяснений этого состоит в том, что в Финляндии мало домов с индивидуальным газовым отоплением, а производители централизованного тепла смогли заменить природный газ другими видами топлива.