В Германию прибыла первая партия сжиженного природного газа из США

США экспортировали более 170 тыс. м³ СПГ, а это – 97 млн м³ природного газа. Этого будет достаточно для снабжения электроэнергией около 50 тыс. домохозяйств в течение одного года.
Танкер Maria Energy прибыл в порт Вильхельмсхафен на Северном море. Там на плавучем терминале сжиженный газ будет вновь переведен в газообразное состояние, а после его закачают в газотранспортную систему ФРГ, проинформировала "Німецька хвиля".
"Использование СПГ в качестве надежного источника энергии имеет решающее значение для бесперебойного снабжения Германии и Европы. Мы стремимся внести свой вклад, поставляя больше СПГ на европейский рынок", – заявил коммерческий директор Uniper Ниек ден Холландер.
"Німецька хвиля" отметила: до сих пор Германия была единственной крупной страной Европейского союза, не имевшей на своей территории инфраструктуру для приема сжиженного газа. Правительство ФРГ на фоне войны России против Украины и прекращения поставок природного газа из РФ ускорило создание инфраструктуры для импорта СПГ.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
Помимо США, Германия будет импортировать СПГ из стран Северной и Западной Африки, а также с Ближнего Востока, сообщала "Німецька хвиля".