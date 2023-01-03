В Германию прибыла первая партия сжиженного природного газа из США

США экспортировали более 170 тыс. м³ СПГ, а это – 97 млн м³ природного газа. Этого будет достаточно для снабжения электроэнергией около 50 тыс. домохозяйств в течение одного года.

Танкер Maria Energy прибыл в порт Вильхельмсхафен на Северном море. Там на плавучем терминале сжиженный газ будет вновь переведен в газообразное состояние, а после его закачают в газотранспортную систему ФРГ, проинформировала "Німецька хвиля".

"Использование СПГ в качестве надежного источника энергии имеет решающее значение для бесперебойного снабжения Германии и Европы. Мы стремимся внести свой вклад, поставляя больше СПГ на европейский рынок", – заявил коммерческий директор Uniper Ниек ден Холландер.

"Німецька хвиля" отметила: до сих пор Германия была единственной крупной страной Европейского союза, не имевшей на своей территории инфраструктуру для приема сжиженного газа. Правительство ФРГ на фоне войны России против Украины и прекращения поставок природного газа из РФ ускорило создание инфраструктуры для импорта СПГ.