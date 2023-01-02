В Европе цена на газ упала до самого низкого уровня с начала войны в Украине

В прошлом году на фоне войны фьючерс на голландский газ TTF вырос до рекордных €345 за мегаватт-час в марте, в августе немного упал, но все еще достигал €342.
Однако с лета цена постепенно снижалась, пока не достигла €73 в понедельник, что на 50% меньше, чем месяц назад, и является самым низким уровнем с 21 февраля 2022 года.
В конечном итоге фьючерсы на голландский газ на следующий месяц закрылись в Амстердаме с повышением на 0,9%, до €77,02 за мегаватт-час.
Сейчас уровень заполненности европейских хранилищ газом составляет 83%, что гораздо выше по сравнению с 54% в январе 2022 года. В частности, в Германии хранилища заполнены на 90%, хотя в среднем за пять предыдущих лет эта цифра составляла 73% для этого времени года.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия". Это произошло на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в октябре, что с начала вторжения РФ в Украину ЕС заместил российский газ на две трети.
В конце декабря Совет ЕС утвердил механизм ограничения цен на российский газ на уровне €180 за мегаватт-час. Он вступит в силу 15 февраля и будет действовать год.