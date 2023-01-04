Цены на газ упали ниже, чем до войны России против Украины – Bloomberg

Фьючерсы на газ в Нидерландах упали до €64,22 за мегаватт-час, самого низкого уровня с ноября 2021 года, и торговались на уровне €64,30 в 17.30 в Амстердаме.

По данным агентства, причиной тому стал период мягкой погоды, благодаря которому снизился спрос и ослабли опасения по поводу продолжительного кризиса поставок. Кроме того, на фоне ветреной погоды выросла генерация электроэнергии на ветровых электростанциях, достигнув рекордного показателя в Германии.

Цены на газ начали резко снижаться со второй недели декабря 2022 года, благодаря чему уменьшились опасения относительно продолжительного кризиса, который может нанести вред европейской экономике. Если цены будут оставаться низкими, это будет способствовать уменьшению инфляции во всей Европе, отмечает Bloomberg.

Хранилища по-прежнему заполнены почти на 84%, а снижение спроса в праздничный сезон даже позволило вернуть некоторое количество газа на объекты. Этот буфер поможет Европе выдержать любые похолодания в конце зимы и сократить дефицит поставок из России, пишет агентство.