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Цены на газ упали ниже, чем до войны России против Украины – Bloomberg

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Цены на газ снижаются из-за теплой погоды
Цены на газ снижаются из-за теплой погоды
Фото: pixabay.com

Цены на газ в Европе упали до уровня, который был до полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg 4 января.

Фьючерсы на газ в Нидерландах упали до €64,22 за мегаватт-час, самого низкого уровня с ноября 2021 года, и торговались на уровне €64,30 в 17.30 в Амстердаме.

По данным агентства, причиной тому стал период мягкой погоды, благодаря которому снизился спрос и ослабли опасения по поводу продолжительного кризиса поставок. Кроме того, на фоне ветреной погоды выросла генерация электроэнергии на ветровых электростанциях, достигнув рекордного показателя в Германии.

Цены на газ начали резко снижаться со второй недели декабря 2022 года, благодаря чему уменьшились опасения относительно продолжительного кризиса, который может нанести вред европейской экономике. Если цены будут оставаться низкими, это будет способствовать уменьшению инфляции во всей Европе, отмечает Bloomberg.

Хранилища по-прежнему заполнены почти на 84%, а снижение спроса в праздничный сезон даже позволило вернуть некоторое количество газа на объекты. Этот буфер поможет Европе выдержать любые похолодания в конце зимы и сократить дефицит поставок из России, пишет агентство.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия". Это произошло на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в октябре, что с начала вторжения РФ в Украину ЕС заместил российский газ на две трети.

В конце декабря Совет ЕС утвердил механизм ограничения цен на российский газ на уровне €1899 за 1 тыс. м³. Он вступит в силу 15 февраля и будет действовать год.

Теги: погода, газ, цены, вторжение, Европа, война России против Украины, цена на газ
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