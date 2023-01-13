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ЕС сократила поставки газа из РФ на 80% – фон дер Ляйен

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Россия пыталась "шантажировать Европу" газом, но потерпела неудачу, заявила фон дер Ляйен
Россия пыталась "шантажировать Европу" газом, но потерпела неудачу, заявила фон дер Ляйен
Фото: EPA

С начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года Европейский союз сократил поставки газа из России на 80%. Об этом 13 января сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Швеции с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном.

Видео конференции опубликовала в YouYube пресс-служба ЕК.

"Безусловно, до войны мы слишком зависели от российского ископаемого топлива. Россия воспользовалась этой зависимостью и превратила энергию в оружие", – сказала она.

По словам фон дер Ляйен, Россия пыталась "шантажировать Европу", но потерпела неудачу "благодаря единству ЕС". Она отметила, что союз смог компенсировать сокращение поставок российского газа без каких-либо отключений электроэнергии, обратившись к "надежным поставщикам". 

"Эта тяжелая работа окупилась. Сегодня цены на газ ниже, чем они были до вторжения России", – добавила фон дер Ляйен.

Газовые хранилища ЕС сейчас заполнены на 83,5%, информирует Reuters

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия". Это произошло на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".

В начале января цены на газ в Европе упали до уровня, который был до полномасштабного вторжения России в Украину – до €64,22 за мегаватт-час ($670,72 за 1 тыс. кубометров). 

Теги: Россия, Украина, газ, Швеция, цены, электроэнергия, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, российский газ, ЕС, зависимость
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