ЕС сократила поставки газа из РФ на 80% – фон дер Ляйен

Видео конференции опубликовала в YouYube пресс-служба ЕК.
"Безусловно, до войны мы слишком зависели от российского ископаемого топлива. Россия воспользовалась этой зависимостью и превратила энергию в оружие", – сказала она.
По словам фон дер Ляйен, Россия пыталась "шантажировать Европу", но потерпела неудачу "благодаря единству ЕС". Она отметила, что союз смог компенсировать сокращение поставок российского газа без каких-либо отключений электроэнергии, обратившись к "надежным поставщикам".
"Эта тяжелая работа окупилась. Сегодня цены на газ ниже, чем они были до вторжения России", – добавила фон дер Ляйен.
Газовые хранилища ЕС сейчас заполнены на 83,5%, информирует Reuters.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия". Это произошло на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку".
В начале января цены на газ в Европе упали до уровня, который был до полномасштабного вторжения России в Украину – до €64,22 за мегаватт-час ($670,72 за 1 тыс. кубометров).