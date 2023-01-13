ЕС сократила поставки газа из РФ на 80% – фон дер Ляйен

Видео конференции опубликовала в YouYube пресс-служба ЕК.

"Безусловно, до войны мы слишком зависели от российского ископаемого топлива. Россия воспользовалась этой зависимостью и превратила энергию в оружие", – сказала она.

По словам фон дер Ляйен, Россия пыталась "шантажировать Европу", но потерпела неудачу "благодаря единству ЕС". Она отметила, что союз смог компенсировать сокращение поставок российского газа без каких-либо отключений электроэнергии, обратившись к "надежным поставщикам".

"Эта тяжелая работа окупилась. Сегодня цены на газ ниже, чем они были до вторжения России", – добавила фон дер Ляйен.

Газовые хранилища ЕС сейчас заполнены на 83,5%, информирует Reuters.