Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует, импорт электроэнергии приближается к нулевым значениям – "Укрэнерго"

В "Укрэнерго" отметили, что объемы потребления постепенно увеличиваются, что типично для начала рабочей недели Фото: depositphotos.com

В компании отметили, что объемы потребления постепенно увеличиваются, что типично для начала рабочей недели.

"Работают все виды электростанций в энергосистеме. Из-за благоприятных погодных условий и постепенного роста светового дня увеличилась работа электростанций с возобновляемыми источниками энергии, мощности которых работают преимущественно в дневные часы. Сейчас они работают уже утром, частично участвуя в покрытии утреннего пика потребления. Импорт электроэнергии незначителен и приближается к нулевым значениям в результате стабилизации электроснабжения в стране", – подчеркнули в "Укрэнерго".

Лимиты потребления в областях не устанавливались, однако в случае изменения ситуации и резкого роста потребления возможно применение отключений.

"Измерения фактического потребления проводятся в соответствии с графиком во Львовской и Одесской областях. При этом в Одесском районе и в Одессе измерения будут проводиться с учетом объемов ограничений при применении графиков почасовых отключений, что связано с сетевыми ограничениями, которые все еще существуют", – добавили в компании.