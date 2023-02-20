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Дефицит мощности в энергосистеме Украины отсутствует, импорт электроэнергии приближается к нулевым значениям – "Укрэнерго"

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В "Укрэнерго" отметили, что объемы потребления постепенно увеличиваются, что типично для начала рабочей недели
В "Укрэнерго" отметили, что объемы потребления постепенно увеличиваются, что типично для начала рабочей недели
Фото: depositphotos.com

Дефицит мощности в энергосистеме Украины по состоянию на 20 февраля отсутствует и пока не прогнозируется. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

В компании отметили, что объемы потребления постепенно увеличиваются, что типично для начала рабочей недели.

"Работают все виды электростанций в энергосистеме. Из-за благоприятных погодных условий и постепенного роста светового дня увеличилась работа электростанций с возобновляемыми источниками энергии, мощности которых работают преимущественно в дневные часы. Сейчас они работают уже утром, частично участвуя в покрытии утреннего пика потребления. Импорт электроэнергии незначителен и приближается к нулевым значениям в результате стабилизации электроснабжения в стране", – подчеркнули в "Укрэнерго".

Лимиты потребления в областях не устанавливались, однако в случае изменения ситуации и резкого роста потребления возможно применение отключений.

"Измерения фактического потребления проводятся в соответствии с графиком во Львовской и Одесской областях. При этом в Одесском районе и в Одессе измерения будут проводиться с учетом объемов ограничений при применении графиков почасовых отключений, что связано с сетевыми ограничениями, которые все еще существуют", – добавили в компании.

Контекст:

С начала осени прошлого года РФ совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзеИз-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

17 февраля 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отмечал, что хотя отключений света в стране нет уже почти неделю, "расслабляться рано". По его словам, ремонты поврежденного оборудования растянутся на многие месяцы и отдельные регионы время от времени будут возвращаться к отключениям.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Укрэнерго, электроэнергия, электроснабжение, электростанция, энергосистема
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