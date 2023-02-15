Электростанции производят достаточно электроэнергии, дефицита нет четвертый день подряд – "Укрэнерго"

"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже четвертые сутки подряд и сегодня пока не прогнозируется. Электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление", – говорится в сообщении.
В компании пояснили, что интенсивно работают гидроэлектростанции, у которых из-за нехарактерного для зимы половодья есть много ресурсов. Благодаря благоприятной погоде растет генерация из возобновляемых источников энергии. Также идет импорт электроэнергии из Словакии.
Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на электростанциях и объектах магистральных сетей, которые были значительно повреждены обстрелами россиян.
Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления областям на сегодня не устанавливали. Но при росте потребления возможно применение отключений, предупредили в "Укрэнерго".
"В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть незначительные сетевые ограничения, применяются графики почасовых отключений во избежание перегрузки оборудования", – добавили в компании.
Замеры фактического потребления в областях Украины сегодня проводят в соответствии с графиком в Сумской и Житомирской областях. Замеры в Ивано-Франковской и Тернопольской областях перенесены на 21 февраля в связи с изменением обычного режима потребления в этих регионах во время религиозных праздников.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко уточнил, что из-за вражеских обстрелов восточной части Харьковской области и повреждения электросетей обесточены город Купянск и близлежащие районы, сообщила пресс-служба Минэнерго.
Россия нанесла уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.
Российский ракетный блицкриг на украинскую энергетику провалился и утратил смысл, энергосистема выстояла, заявила в феврале украинская разведка.