Электростанции производят достаточно электроэнергии, дефицита нет четвертый день подряд – "Укрэнерго"

Графики отключений сегодня применяют только в Одессе. Также из-за обстрелов обесточен Купянск Фото: depositphotos.com

"Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует уже четвертые сутки подряд и сегодня пока не прогнозируется. Электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление", – говорится в сообщении.

В компании пояснили, что интенсивно работают гидроэлектростанции, у которых из-за нехарактерного для зимы половодья есть много ресурсов. Благодаря благоприятной погоде растет генерация из возобновляемых источников энергии. Также идет импорт электроэнергии из Словакии.

Энергетики продолжают аварийно-восстановительные работы на электростанциях и объектах магистральных сетей, которые были значительно повреждены обстрелами россиян.

Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления областям на сегодня не устанавливали. Но при росте потребления возможно применение отключений, предупредили в "Укрэнерго".

"В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще есть незначительные сетевые ограничения, применяются графики почасовых отключений во избежание перегрузки оборудования", – добавили в компании.

Замеры фактического потребления в областях Украины сегодня проводят в соответствии с графиком в Сумской и Житомирской областях. Замеры в Ивано-Франковской и Тернопольской областях перенесены на 21 февраля в связи с изменением обычного режима потребления в этих регионах во время религиозных праздников.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко уточнил, что из-за вражеских обстрелов восточной части Харьковской области и повреждения электросетей обесточены город Купянск и близлежащие районы, сообщила пресс-служба Минэнерго.